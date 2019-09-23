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從時間軸檢視人生 掌握幸福 不留遺憾

2019-09-23 00:00聯合線上 文／鄭嘉蕙

沒有人知道人生的下一步，就像影片中的媽媽，透過穿越時空與過去的自己對話。聽到媽媽告訴「當年的我」心裡的遺憾，不僅讓人紅了眼眶，真希望早早領悟時時珍惜能與家人相處互動的美好時光，才不至於後悔那年為何有千萬個現在想起來不重要的理由不和媽媽學包粽子？只能徒嘆留下好多好多的遺憾。

一個人生多樣身份 都準備好了嗎？

隨著人生時間軸向前推進，一樣的你，身分卻變得不一樣了。過去在學校裡的男孩女孩，走過單身時光的自在從容、談了一段轟轟烈烈的戀愛，現今成為人夫人妻、又為人父母，男孩女孩依舊，卻多了不同的身分與稱謂，不同的人生觀、想法，夜深人靜時，是否想過，搭乘時光機穿越，對現在的自己對話？！

這些對話也許是提醒自己，思考幸福的負擔、身體狀況、大環境的轉變、工作狀況及自己本身的變化，讓自己可以做好準備。但現實不如人意，時光機只存在想像當中，我們無法提醒過去的自己，未來的自己也沒辦法來到現在，撇開過於浪漫的想法，積極的面對防患於未然，就是檢視自己的保障。

不留遺憾 掌握重要時機

檢視保障最重要的就是與時俱進，包含人生進階、醫療進步、環境更迭、責任壓力等等都要全盤考量。根據統計資料，台灣人每人擁有2.4張保單，但是國人的平均身故給付只有55.9萬元，僅夠9個月的平均家庭支出。重大疾病險平均保額52萬，但常見的標靶藥物平均每月花費20萬元。造成保單充足，保障卻失衡的問題。進一步探討其中的落差，不難發現原因多出在「當年」投保時年紀輕、健康狀況佳，同時也有經濟因素的考量，在投保金額上相對保守。隨著年齡增長，卻沒有適時檢視，導致真正需要時保障不足。

從四大檢視點著手做準備

人生最重要的四大保障檢視點，分別是1)進入職場期，在進入職場前的保障多是父母親規劃，觀點不同，立場不同，這是一個適當了解自己到底擁有什麼保障內容的好時間。2)成家時。家由一人變成雙人，相互的責任都是雙倍，同一時間可能會有置產或其他家庭計畫的安排，有了重擔，保險相對重要。3)升格當父母、4)工作晉升，也是可以再把保單拿出來好好檢視的時機點，收入的不同，扛家的責任不同，年歲的增加都需要重新思考保障的必要時機。每個人在生涯階段、家庭責任以及著重的保障需求情況不盡相同，建議民眾應尋求專業壽險顧問，定期作保單健檢，一對一討論出專屬個人最適合的保障方案。

人生的路途只求幸福要保足

沒有人知道未來會有什麼風險在等著我們，千萬不要遇上了再倍感恐慌，自己陷入困境，也讓家人擔心。人生的道路上意外難免、變化無常，只要自己實質保障合宜且足夠，當風險迫近，依舊可以從容面對，而非徒嘆遺憾顯得束手無策！沒有人知道人生的下一步，但是我們可以讓保障跟上自己的每一步，無論是壽險保障、健康醫療、意外傷害、長期照護… 從「幸福要保足」開始建構保險防護網，讓保障跟上你人生的每一步，千萬不要徒留遺憾。

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