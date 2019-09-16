新台幣強彈逾1角 站上30字頭

2019-09-16 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天早盤以31.070元兌1美元，貶值1.5分開出。

新台幣上周四終場以31.055元兌1美元，勁揚1.65角作收；周五中秋連假，匯市未開盤，周一上午開盤，新台幣先貶後升。

早盤以小幅貶值開出，旋即止貶反彈，且在接近9點20時，站上31元整數關卡。

隨後新台幣持續展現較為強勁攻勢，升破31元，站上30字頭，盤中一度升值1.05角，來到30.950元兌1美元價位。