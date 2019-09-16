親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

新台幣強彈逾1角 站上30字頭

2019-09-16 09:55經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.070元兌1美元，貶值1.5分開出。

新台幣上周四終場以31.055元兌1美元，勁揚1.65角作收；周五中秋連假，匯市未開盤，周一上午開盤，新台幣先貶後升。

早盤以小幅貶值開出，旋即止貶反彈，且在接近9點20時，站上31元整數關卡。

隨後新台幣持續展現較為強勁攻勢，升破31元，站上30字頭，盤中一度升值1.05角，來到30.950元兌1美元價位。

新台幣中秋連假

相關新聞

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:07

三類保險死亡保障門檻 將重整

2019-09-15 23:54

熱錢亂竄 央行三劇本穩匯

2019-09-15 23:37

中信扮推手 部落孩子圓偶戲夢

2019-09-16 00:12

壽險新規…年輕保戶負擔增 可能轉買基金

2019-09-15 23:56

周四央行理監事會 三大看點

2019-09-15 23:36

利差薄如紙 國銀不好賺

2019-09-15 23:21

連三年上榜 富邦金入選道瓊世界指數

2019-09-15 23:20

蔡明興：綠活金融 永續環境

2019-09-15 23:19

台新金 躋身世界、新興市場指數雙榜

2019-09-15 23:19

信用卡大戰 四大行衝量

2019-09-15 23:19

台壽鼓勵追夢 力挺屏東不老棒球隊

2019-09-15 23:18

華銀 推資金回台三部曲

2019-09-15 23:18

名家觀點／央行與政客的距離─從美中貨幣決策談起

2019-09-15 23:05

企業生日快樂／星展銀邁向數位金融3.0

2019-09-15 23:00

企業生日快樂／星展銀攻財管商機 三招攬客

2019-09-15 22:57

企業生日快樂／星展銀總座林鑫川 熟讀孫子兵法

2019-09-15 22:55

貸款權數擬調降 外資喊三金控受惠大

2019-09-15 18:47

李奇潭 多重資產專家的多元人生

2019-09-15 13:54

賈中道3贏招財：資訊即糧草

2019-09-15 13:54

莊雅晴 用投資績效打品牌

2019-09-15 13:54

富邦金控連三年入選道瓊永續世界指數成分股

2019-09-15 12:33

VISA擴大QR Code支付服務

2019-09-13 01:38

網路投保夯 業界爭取實名認證

2019-09-13 01:38

銀行資料 可存境外雲端

2019-09-13 01:38

期貨鉅額交易 四大目標

2019-09-10 23:24

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

鴻海集團半導體事業群將現身Semicon Taiwan

2019-09-15 13:08

保險員都用這招占你便宜…自保必學3件事

2019-09-16 09:00

裕隆高層大地震！嚴凱泰視為生命的「納智捷」未來挑戰重重

2019-09-15 10:40

紫光大挖角 台廠警戒

2019-09-16 00:06

貸款權數擬調降 外資喊三金控受惠大

2019-09-15 18:47

鴻海大陣仗 搶進半導體展

2019-09-16 00:03

整頓儲蓄險保單 金管會將縮小打擊面

2019-09-15 18:53

三類保險死亡保障門檻 將重整

2019-09-15 23:54

熱錢亂竄 央行三劇本穩匯

2019-09-15 23:37

紫光拚DRAM 十年要砸3.5兆

2019-09-16 00:05

林佳龍：台中機場2035年前 將投入250億元

2019-09-15 16:55

使用六氟化硫恐加速全球暖化 台電回應這麼說…

2019-09-15 11:58

資金匯回專法 三大鬆綁

2019-09-15 23:22

小摩：今年DRAM價格看跌40%

2019-09-16 00:03

壽險新規…年輕保戶負擔增 可能轉買基金

2019-09-15 23:56

沙國煉油廠遇襲 學者：油價面臨上漲壓力

2019-09-15 16:59

劉揚偉掌舵 鴻海強攻高價值領域

2019-09-16 00:02

我進口原油 25%來自沙國

2019-09-16 00:11

蘋果布局下世代雙R穿戴 正崴、揚明光等受惠

2019-09-16 00:01

利差薄如紙 國銀不好賺

2019-09-15 23:21

日月光、台達獲DJSI產業領導者 台灣入選企業增至23家

2019-09-15 18:13

給石虎一個安心的家！ 國產署將釋地做保育

2019-09-15 12:42

友嘉5G未來工廠 亞洲首座

2019-09-15 23:16

富邦金控連三年入選道瓊永續世界指數成分股

2019-09-15 12:33

境外資金匯回…錢進私募基金 另闢新路

2019-09-15 23:13

債務逾請求權時效 列收入

2019-09-15 22:49

賈中道3贏招財：資訊即糧草

2019-09-15 13:54

莊雅晴 用投資績效打品牌

2019-09-15 13:54

財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06

台新金 躋身世界、新興市場指數雙榜

2019-09-15 23:19

統籌款超徵紅包恐縮水 地方財政要謹慎

2019-09-15 11:07

新台幣強彈逾1角 站上30字頭

2019-09-16 09:55

信用卡大戰 四大行衝量

2019-09-15 23:19

漢諾威展 台灣寫兩紀錄

2019-09-15 23:12

李奇潭 多重資產專家的多元人生

2019-09-15 13:54

付款境外電商 十日內辦扣繳

2019-09-15 22:49

道瓊世界指數 日月光上榜

2019-09-15 23:55

周四央行理監事會 三大看點

2019-09-15 23:36

生技中心擴大結盟 開發新藥

2019-09-15 22:15

瞄準5G商機 蘋果開拓軟體收入

2019-09-16 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top