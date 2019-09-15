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三高正常 網紅健身教練37歲竟中風

整頓儲蓄險保單 金管會將縮小打擊面

2019-09-15 18:53經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

【記者葉憶如、邱金蘭／即時報導】金管會將重新調整儲蓄險死亡保障門檻，以縮小打擊面，並同步提高投資型保單及萬能壽險死亡保障門檻，相關改革已列入明年度施政計畫，明年底前上路，屆時保險商品將有重大變化，舊保單會否掀起搶購買效應，將備受關注。

國人愛買儲蓄險，根據金管會統計，去年新契約保費收入1.38兆元中，儲蓄型保單就有7,452億元，比重高達54%。為回歸保險保障本質，金管會今年5月丟出震撼彈，宣布將對傳統壽險增訂「死亡給付占保單價值比率」，以整頓亂象。

據了解，金管會已將這項政策列入明（109）年度施政計畫，換言之，年底定案後，不論給多久緩衝期，都會在明年底前上路。金管會官員強調，新規定不會造成壽險業業績大衰退，死亡保障門檻也不會訂到讓市場窒息。

目前只有投資型保單及萬能壽險訂有這種死亡保障門檻，傳統壽險則沒有，未來增訂死亡保障門檻後，將使得傳統壽險的儲蓄成分降低，死亡給付保障拉高。

簡單來說，現在花100元保費，可能有90元用做儲蓄，累積保價金，10元付死亡保障；以後，可能只有85元用做儲蓄，15元付死亡保障。對保戶來說，如果想要維持原有的儲蓄額度，就須同步買更多的死亡保障，要拿出的保費變多，可能影響意願。

業者擔心儲蓄險的賣相因此變差，市場更憂心高儲蓄險保單將絕跡，據了解，金管會初步提出的死亡保障門檻太高，壽險公會已提出調降方案，為縮小打擊面，金管會也會提出往下調的對案，預計本月底前再找業者討論。

原本初步草案的死亡保障門檻相當高，以30歲以下為例，是250%，公會下修版本降至175%。

死亡給付占保價金比率、也就是死亡保障門檻愈高，要領回相同的儲蓄生存金，就要付更多的保費。因此，這項門檻比率愈高，對現有儲蓄險商品衝擊就愈大，反之則愈小。

此外，除對傳統壽險增訂死亡保障門檻外，金管會也將同步提高投資型保單及萬能壽險死亡保障門檻，未來三類保險商品的死亡保障門檻將趨於一致。

換言之，民眾未來買到的投資型保單，壽險比重將更高，對有目標保費的保單來說，應繳保費也會提高，但官員表示，幅度不大，影響比儲蓄險相對小。

壽險業保單金管會
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