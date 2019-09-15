貸款權數擬調降 外資喊三金控受惠大

2019-09-15 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金管會日前宣布將放寬房貸及個人貸款風險權數規定，摩根大通發布評論指出，政策提前鬆綁有利台灣銀行CET 1、tier 1和CAR表現全面提升；預估最佳情況下，整體銀行CET 1將提升48-147個基點，並點名富邦金（2881）、中信金、新光金受惠高。

金管會最新宣布擬將房貸風險權數改依貸款成數（LTV）計算，個人貸款適用較低風險權數的門檻也放寬到2,000萬元以下，兩大措施最快於明年下半年和1月上路，市場解讀有利銀行資本適足率提升。

摩根大通台灣金融產業分析師黃聖翔指出，台灣銀行業的利率敏感性資產（RWA）密度遠比亞洲鄰近市場來得高，因此金管會新消息接軌巴賽爾協定，實施點比預期的2022年早，對台灣銀行業者無疑是利多。

他以在台主要研究的銀行舉例，相關銀行普通股權益第一類資本（CET 1）比率至少提升30-97個基點，更有利創造有機式成長和擴大配息彈性。

黃聖翔進一步說，根據巴賽爾協定，房貸成數的計算以未償還貸款金額為基礎，而非初始貸款；近年台灣新抵押房貸的成數約落在56-61%，他預期接下來成數將降至50%以下，另外是部分中小零售企業的房屋權利會否重新歸類為非自用貸款並採用30%的風險權數，也牽動政策效果。

他表示，最佳模擬情境下，台灣銀行業的CET 1、第一類資本（tier 1）和資本適足率（CAR）將分別提升48-147個基點、48-151個基點和53-187個基點。

而若金管會政策較保守，認定貸款成數以未償還金額為基準，中小零售企業的風險權數仍採用較高的75%、而非30%，摩根大通估計，銀行業前述兩大比率將改善30-97個基點，第三項的資本適足率則提升34-116個基點，幅度依舊不小。

黃聖翔指出，如以個別銀行看，富邦金、中信金和新光金房貸占貸款業務比重又相對其他銀行高，受惠程度將領先。