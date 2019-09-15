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富邦金控連三年入選道瓊永續世界指數成分股

2019-09-15 12:33聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

2019道瓊永續指數（DJSI）評選結果出爐，富邦金控持續深受世界肯定，連三年入選最高等級「世界指數」成分股，今年首度改列「保險」類別，名列全球保險業第五，為此類別台灣金控業者龍頭。

富邦金控也連續三年先後在「多元金融服務與資本市場」類別及「保險」類別之世界指數成分股居台灣金控業之首，達成跨組別連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股之成就，居國際標竿領導企業之列。

道瓊永續指數為美國道瓊公司與瑞士RobecoSam集團於1999年共同推出，擁有20年的評鑑經驗，截至目前已有全球60個產業、逾2500家企業參與評比，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數，亦為現今國際間最具公信力的企業永續評比。

富邦金控表示，今年在經濟、環境、社會三個面向的得分，高於業界平均，並再次躋身產業前5%。

在「保險」產業類別中，今年富邦金控於DJSI的23個評選項目中，在隱私權保護、企業公民及公益關懷兩個項目排名高居同業之首；在資訊與網路安全管理、稅務策略及勞工實務等三個項目的同業排名也位於產業前5%。

富邦金控董事長蔡明興表示，道瓊永續指數從20年的經驗中梳理出永續發展脈絡，率先提出如：多元化、公允工資等永續議題，以具前瞻性的觀點帶動全球企業穩健成長。富邦金控透過持續參與DJSI評比，與世界級優質企業共同追求卓越。

富邦金控表示，自2015年底富邦金控展開「永續經營（ESG）願景工程」，近四年的推動成績斐然，2017年底簽署加入赤道原則、2018年底導入氣候相關財務揭露框架，並預計於2019年9月簽署成為TCFD Supporter，讓富邦逐步接軌國際。

富邦金控表示，為股東創造最大報酬的同時，富邦金控導入真實價值（True Value）精神，進行外部成本與效益的評估，進一步剖析ESG願景工程五大策略對環境與社會所貢獻的價值。

今年6、7月富邦金控與證交所共同主辦「從公司治理看全球責任投資新論壇」，透過推廣...
今年6、7月富邦金控與證交所共同主辦「從公司治理看全球責任投資新論壇」，透過推廣重視公司治理的投資理念，提升社會大眾的永續意識。圖／富邦金控提供
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富邦金控董事長蔡明興以公司治理、環境、社會並重，打造富邦金控成為永續金融領導品牌...
富邦金控董事長蔡明興以公司治理、環境、社會並重，打造富邦金控成為永續金融領導品牌。圖／富邦金控提供
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富邦金控將對人的關心，延伸到對孕育我們的土地，為落實對環境與土地的關注，透過農漁...
富邦金控將對人的關心，延伸到對孕育我們的土地，為落實對環境與土地的關注，透過農漁業保險，成為農漁民的後盾，提供經濟保障。圖／富邦金控提供
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富邦金控保險願景
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