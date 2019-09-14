身體要定期健檢 保單也要 富邦人壽保單健檢系統上線

2019-09-14 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



保險具有轉嫁風險的特性，隨著年齡持續推進，經歷各個不同人生階段，無論結婚生子或老後長照，都可以善用保險來保障生活中可能帶來的意外事故。富邦人壽建議，在不同人生階段，應檢視自己當年度壽險、意外、醫療、長照與養老等五大保障面向。

台灣保險滲透率世界第一，且平均每位國人握有超過2.5張壽險保單。面對手上的壽險保單，許多民眾對保障內容與保額不甚清楚，補足保障缺口更不知從何著手。對此，富邦人壽推出保單健檢系統「健檢百保箱」，保戶只需透過業務員協助即免費享有該項服務。

富邦人壽表示，「健檢百保箱」此套系統具備：一、保障圖表視覺化；二、壽險保障、意外保障、醫療保障、長照保障、養老保障等五大保障缺口；三、可選擇加入於其他壽險公司投保之保單完整檢視等特色，業務員可針對保戶的保障缺口對應其需求，協助檢視保障並予以規劃建議。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「健檢百保箱」能有效反映保戶現階段保險保障，讓保戶時常和業務員「聊需求」，透過保單健檢輔以專業的諮詢顧問，就能了解手中保單是否符合現階段自身需求，能為下一個人生階段預做準備，從容應對未來生活，也給予業務夥伴持續深化客戶關係的機會，提供保戶全面的保障規劃。

富邦人壽舉例，30歲上班族將步入青年階段正為自己的職涯努力奮鬥，和即將面臨退休生活和長照規劃的60歲壯年族群相較，兩者保障需求截然不同，同樣一張保單其提供之保障範圍可能無法終生適用，民眾更不能坐視風險不管。

富邦人壽建議，保戶應每年定期為自己的所有保單進行總健檢，可藉由保單健檢系統「健檢百保箱」分析壽險保障、意外保障、醫療保障、長照保障、養老保障等五大面向缺口何在，讓自己站在人生十字路口上能聰明規劃，避免未來因發生意外時的慌亂打亂生活步調。