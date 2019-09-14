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年繳保費500萬以上的有錢人 最愛這兩種保單

2019-09-14 22:19聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣人壽觀察內部VIP客戶的輪廓後，發現此族群擁有「願意積極理財」、「重視健康風險」的兩大特性。像是持有的投資型商品保單數，VIP客戶是一般客戶的3.5倍以上，而癌症險商品平均保額，VIP客戶也較一般客戶高出1.8倍。

為增加與客戶間的黏著度，台灣人壽宣布推動高端客群服務升級，透過內部大數據分析需求後，將提供全新的VIP尊榮服務，以「彈性+ 健康+ 精彩+」為訴求，包含健康禮賓、商務禮遇、生活享樂等讓VIP客戶更有感，為客戶創造更多元的體驗與享受。

台灣人壽全新規劃的VIP尊榮服務，區分為「鑫享VIP」、「鑫富VIP」，前者為同一要保人投保台灣人壽保單，每年實繳保費加權換算累積達500萬以上者，即可獲得資格；後者則為近五年累計所繳保費3000萬以上者，即能享有資格。

台灣人壽觀察內部VIP客戶的輪廓後，發現此族群擁有「願意積極理財」、「重視健康風險」的兩大特性。

若再進一步依照人生階段分析更能發現，屬於61歲以上銀髮養老族的VIP客戶，癌症險保額是一般客戶的1.6倍；屬於51歲至60歲退休準備族的VIP客戶，癌症險保額是一般客戶的1.9倍；屬於41歲至50歲家庭責任期的VIP客戶，癌症險保額是一般客戶的1.8倍。

綜合來看，台灣人壽發現，VIP客戶在其他醫療、失能、重大疾病的保費金額，比起一般客戶平均保費，都可高出2到3倍，顯示高資產客戶對健康議題關注程度高，也願意支付更高的醫療保障費用。

為增加與客戶間的黏著度，台灣人壽推動高端客群服務升級，透過內部大數據分析需求後，...
為增加與客戶間的黏著度，台灣人壽推動高端客群服務升級，透過內部大數據分析需求後，將提供全新的VIP尊榮服務，以三大訴求為訴求，持續為客戶創造更多元的體驗與享受。圖／台灣人壽提供。
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台灣人壽保費癌症
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