退撫基金近1200億元可布局台股 伺機分批進場

2019-09-13 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



根據軍公教退撫基金管理委員會規畫，今（2019）年國內委託經營額度可達794億元，另退撫基金尚有已決標、未撥款400億元水位，合計目前退撫基金手上尚有近1200億元銀彈可布局台股。

退撫基金管理委員會表示，後續進場與布局，完全要視市場變化，尤其是美中貿易戰、英國脫歐等議題，都會使全球經濟、全球金融市場充滿不確定性。退撫基金須找合適低點才會進場。

為提升軍公教退撫基金績效，考試院副院長、退撫基金監理委員會主委李逸洋表示，退撫基金投資組合已經調降固定收益比重、提升資本利得收益比重，並增加國內委託經營絕對報酬型投資策略，採定期定額方式布局，以分散風險，落實資產配置。

退撫基金管理委員會依照中心配置比例，擬定2019年國內可委託經營額度為794億元，為股票型委託；2019年國外委託經營，預計可辦理委託額度為350億元，委託類型為全球股票型及全球債券型。

退撫基金管理委員會官員表示，針對台股部分，目前已決標、未撥款尚有400億元，將伺適當時機撥款、進場；至於今年規畫794億元國內股票型委託，則須視市場實際情況再決定是否委外招標。

至於國外委託部分，退撫基金管理委員會表示，目前已決標、未撥款部位僅剩1.5億美元，俟撥款完畢後，再視情況決定是否辦理國外委託。

相關人士表示，今年內的確有部分委外到期收回資金，使得辦理國內和國外委託都有空間，惟要視全球市場和投資環境變化審慎因應，希望布局在低點。

根據退撫基金管理委員會公布資料，截至今年7月底止，退撫基金規模5,875億元，國內投資配置比例為50.42%，國外投資配置比例為49.58%。其中，退撫基金布局在國內股市部位，包括自行操作及委託經營合計僅1,181億元，比重僅約二成，比例明顯偏低，反映出退撫基金布局台股有空間。

李逸洋也表示，美中貿易戰仍將持續延燒至明年，雙方打打停停，因對付中國大陸已是美國朝野共識，預期美國不會就此罷手；目前美國消費力仍強大，但美國公債殖利率倒掛，也令市場憂心，歐盟經濟成長也有明顯趨緩之勢。