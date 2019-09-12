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上億保險金找不到人領 兩招查詢過世親人買的保單

購買實支實付醫療險 注意六大權益

2019-09-12 22:59經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

宏泰人壽12日提醒民眾，在購買實支實付醫療險時，有下列六項重點需要注意。

一、實支實付就是「用多少，賠多少」？

許多人以為實支實付就是「病患支付多少金額給醫院，保險公司就會理賠多少金額給患者」，其實不然。

實支實付雖是「用多少，賠多少」，但是理賠金額必須在每日病房、每次住院、每次手術的限額之內。

也就是說，實支實付的「限額」會成為「理賠金額」的關鍵。

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約(HSA)給付項目涵蓋範圍廣、限額高且保費合理，能在面臨醫療費用支出時適時補足民眾經濟缺口，是購買此類型商品考量的重點。

二、有沒有實支實付或住院日額擇優給付？

傳統的實支實付醫療險商品多可提供實支實付或住院日額擇優給付，以兩種方式去計算理賠金額，然後擇優理賠。

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約(HSA)則同時提供住院日額給付與住院雜費和手術醫療(門診/住院)限額實支實付，兩者兼具，保障範圍更趨完整。

三、保單能否接受副本理賠？

有些商品可以接受副本理賠，但也有商品限定正本理賠。

宏泰人壽享醫靠醫療費用健康保險附約(NHS)商品限定正本理賠，此外也提供薰衣草醫療健康保險附約(HSA)可接受副本申請理賠，消費者可以依照自己保單的狀況選擇最適合自己的保單。

四、有沒有重大器官移植保障？

買保險的目的就是要規避風險，倘若有一天，必須要面臨器官移植手術時，手邊的醫療險有沒有針對這個項目理賠給付？

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約(HSA)針對重大器官移植手術，不分計畫別每次給付10萬元，提供保戶最即時的照顧。

重大器官係指心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟，同一器官移植之給付以一次為限。

五、保證續保及續保年齡

由於國人平均壽命越來越長，保證續保的年齡就相對更顯重要。如果不保證續保，或者續保年齡較短，保障無法涵蓋到老後最需要的階段。

保證續保可以避免因保險公司在隔年通知不續約，使得保戶頓失保障的狀況。宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約(HSA) 0歲至70歲皆可投保，保戶可續保至85歲；如係投保家庭附約，未滿23歲之親生子女或養子女則可續保至23歲。

六、11月8日起限買三張

由於實支實付的副本理賠方式導致民眾申請理賠案件過多，甚至有一次事件多家理賠的情形發生，金管會公布自11月8日起，一個人最多只能購買三張實支實付保單，包括一張正本的理賠及二張副本的理賠。

醫療險和意外傷害險的實支實付可分開算，等於一個人可買六張。三張實支實付醫療險，三張意外險包含醫療項目實支實付。

旅平險、微型保險、團體險及學生保險等，則是不列入計算。

宏泰人壽提醒民眾，此項新制並不溯及既往，對於以前就買的、目前手上已經擁有三張以上的民眾，不會受到影響。

宏泰人壽提醒實支實付醫療險的常見迷思。宏泰人壽/提供
宏泰人壽提醒實支實付醫療險的常見迷思。宏泰人壽/提供
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