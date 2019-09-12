壽險業光6月理賠給付2,223.5億元 史上單月新高

2019-09-12 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



據保發中心統計，6月壽險業賠付金額高達2,223.5億元，創下單月歷史新高，年增率25.28%；其中光人壽保單就占了1,921億元，同樣創歷史新高，年增近三成，主要與某家大型壽險舊保單剛好期滿，公司大舉給付有關。

保險局官員解擇，壽險6月賠付金額創下單月歷史新高，跟保險業賠付有關的包括滿期金、解約金，醫療身故的給付都有增加，給付金額還是要看各別契約內容而定。每個月都在波動增加，6月確實是有多一些。

據保險中心資料顯示，6月賠付235萬件、金額2,223億元中，其中光人壽賠付就占了高達1,921億元，健康險占了105.75億元，年金險占163億元，主要還是來自於人身壽險的部份，較去年同期1486億元增加29.27%，亦是今年來各月最高。

過去幾年壽險給付中，以解約金與生存還本金占最大宗，且年年創下歷史新高紀錄，主要是因為長年期保單或終身壽險，保戶計算內部報酬率（IRR）達到滿足點，例如繳了6、7年，內部報酬率超過2%後就解約出場、獲利了結，另外就是生存還本金，即如年年還本、月月還本的商品，有些保戶躉繳一筆錢後，就年年或月月領息，也會帶動賠付金額不斷竄升。