台商資金回流 上市櫃公司在大陸賺的錢匯回比率創新高

2019-09-12 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



台商海外資金回流，上市櫃公司在大陸投資收益匯回持續創新高，到今年第2季止，累計匯回金額占原始投資金額比率18.23%，為歷年最高。

金管會今天公布上市櫃公司大陸及海外投資情形，今年第2季止，上市櫃公司1,197家赴大陸投資，占上市櫃公司總家數的75%。

上市公司累計投資2兆2,914億元，上櫃公司2,452億元，合計2兆5,366億元，較去年底增加373億元，主要是基於營運策略考量，增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展資金需求，增加大陸投資金額。

上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

在投資收益累計匯回金額方面，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，到今年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為4,263億元及360億元，合計4,623億元。

累計匯回金額較去年底增加159億元，占累積原始投資金額2兆5,366億元的18.23%，再度創下歷史新高紀錄。

蔡麗玲表示，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利或處分股權款項匯回所致。

上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。