上億保險金找不到人領 兩招查詢過世親人買的保單

2019-09-12 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



上億保險給付金找不到人，保險局近日發函產、壽險公會通知所有保險公司，用盡全力找到被保險人或受益人，且沒人領的所有款項都需提列為負債或責任準備金。壽險公司表示，此情況常發生在家屬不知道過世親人有買過哪些保單，建議民眾可以透過兩管道查詢。

據了解，截至去年底有上億的保險給付金找不到人，以壽險業較多。保險業者說，有可能是親人身故但家人卻不知道過世親人買了哪些保單，又或是被保險人跟受益人移民、搬家，或是連受益人都過世，導致找不到人給付。

民眾若想查詢過世親人在生前買過哪些保單，可以透過兩大管道。第一是戶政事務所，家屬到戶政事務所辦理親屬死亡登記時，可以同時免費申請通報壽險公會，壽險公會收到訊息會轉給保險公司，由保險公司通知受益人。

第二管道是家屬可自行到壽險公會填寫申請表，附上身分證正反面影本、過世親人除戶戶籍謄本正本等資料，若跟過世親人並非父母、子女、配偶等親戚關係，還需附上利害關係人資格證明，提出證明是最近順位的法定繼承人或身故者的法定代理人，並繳交查詢工本費。

保險局副局長王麗惠表示，保險公司可能因為沒辦法跟被保險人還有受益人取得聯繫，導致給付金應付未付，現在發函給各保險公司，盡快找到人將款項給付給被保險人或受益人。今年開始也要求所有保險公司應付未付款項都要轉列為負債或責任準備金，直到給付出去才能除列，一直找不到人，這筆錢就會一直列在負債帳上。

保險公司為了追查失聯保戶的戶籍資料，也會透過戶政機關查詢，但保險公司人員常常要到戶政機關排隊、領號碼牌，一次可能只能查詢百位。且戶籍資料沒有聯繫電話，保險公司通常要派人親自拜訪戶籍地址，有些人的戶籍地跟居住地址不同，因此不代表有戶籍地址就能找到人。保險局官員說，目前跟內政部有在研議開放保險公司可以線上項戶政機關申請失聯保戶的戶籍資料，但何時開放還有待跟內政部溝通。