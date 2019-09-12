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國家級龐氏騙局？中國「P2P網貸」爆雷不停

利多連連！新台幣勁揚1.65角 創近兩個月新高

2019-09-12 19:12聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

人民幣走升，帶動今天台北股匯雙漲，新台幣升勢強勁，一度大漲2.02角，逼近31元...
人民幣走升，帶動今天台北股匯雙漲，新台幣升勢強勁，一度大漲2.02角，逼近31元大關。 圖／聯合報系資料照片
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美中貿易談判重啟，歐洲央行及美國聯準會醞釀降息，市場轉為樂觀，國際資金湧入新興市場，人民幣走升，帶動今天台北股匯雙漲，新台幣升勢強勁，一度大漲2.02角，逼近31元大關。匯銀主管認為，在資金行情驅動下，未來新台幣走勢偏升。

終場新台幣對美元匯率今天收在31點055元兌1美元，創近兩個月新高，大升1.65角，創近三個月單日最大漲幅、連七升，台北及元太兩大外匯經紀公司總成交量放大至20.7億美元。累計一周以來，新台幣升值2.02角，連續兩周走揚。

外匯交易員指出，中美雙方十月重啟貿易談判，市場情緒已趨緩和，現在雙方又提前釋出利多，延後加徵關稅，營造十月重啟談判的好氣氛，激勵亞洲主要股匯市紛紛展開慶祝行情。

在國際美元走弱下，主要亞幣在人民幣領漲下紛紛開高走揚，央行統計，今天以泰珠升幅0.56％最大，其次是新台幣升值0.53％，漲幅居次，包括印尼幣、澳幣等均走升，韓國昨天則休市。

外匯交易員表示，外資擴大匯入，激勵新台幣升勢強勁，來到兩個月高點，但進口商看到難得的好價位，紛紛樂得進場買匯撿便宜，因此尾盤升幅略見收斂。

匯銀主管預期，後續若歐洲央行（ECB）、美國聯準會（Fed）及日本央行（BOJ）三大央行召開利率決策會議後，都再釋放進一步寬鬆的結論，且中秋節連假期間未再爆出新的大利空，假期過後外資應有一波匯入，新台幣升破卅一元大關機率很高。

新台幣日本央行美國聯準會
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