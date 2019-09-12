富士達保經辦全台誓師大會 五個月保費拚25億

2019-09-12 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



富士達保經12日表示，該公司已邁入第13年，今年首度推出「雙景點旅遊獎勵」業績競賽，讓業務同仁透過達成不同的業績目標，能自由選擇「高級團」短程旅遊，及「頂級團」歐美長程旅遊。

為此，本月9日、10日分別於台北、台中兩地盛大舉辦「2020 世紀高峰誓師大會」，邀請全台 22個部區熱情參與。兩場活動中，各區部揮灑創意表演，無不展現出強大的企圖心與鬥志，宣示出國旅遊的決心與業績目標，獲得場內同仁與長官的熱烈鼓舞。期望透過誓師大會 凝聚各團隊向心力，並激發所有同仁潛能，齊為目標努力奮鬥。

富士達保經董事長廖學茂表示，「優秀的業務同仁一直是富士達保經最重要的資產，我們每年固定舉辦旅遊獎勵競賽，除了讓同仁有目標及動力之外，更希望提供同仁更多享受生活的機會，放鬆身心消除壓力」。

今年起，富士達保經希望更多同仁 有機會「送」自己出國旅遊，特別首創「雙景點旅遊獎勵」制度，希望除了門檻較低的短程旅遊外，也能讓所有同仁挑戰自己的極限，在競賽期間衝刺業績，挑戰「高級團」的獎勵，增加奮鬥的慾望。

本次「2020 世紀高峰競賽」的「高級團」將前往泰國享受熱帶假期，「頂級團」則選定熱情奔放的西班牙來體驗當地人文風情，希望滿足每位達標的優 秀同仁對旅遊的嚮往。

誓師大會中，全台22個區部，150位處經理及同仁出席參與，各部區更喊出五個月內達成保費目標共計25億元，目標285名同仁獲得出國獎勵。

富士達粉絲專頁也特別舉辦活動，邀請同仁呼朋引伴來幫自己加油打氣，短短半天內就擁入近500 人響應與支持。

富士達保經不斷努力完善制度與獎勵，如：雙景點旅遊獎勵業績競賽、FORESTAR優化4.0獎勵方案等，並持續推出獎勵專案，包含：CEO新人培訓專案、ODP同業轉敘專案等。