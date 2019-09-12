親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

士林法院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 凶嫌逃逸無蹤

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

追夢永不嫌晚 台灣人壽助不老棒球隊爺爺奶奶圓夢

2019-09-12 18:24經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

追夢永遠不嫌晚。一群來自屏東、由長輩組成的屏東大社穿山甲不老棒球隊，終於完成多年心願，他們一生熱愛棒球，但卻從未踏上正式棒球場練習、比賽，今(12)日在中國信託金控子公司台灣人壽保險協助下，北上台中洲際棒球場，接受台中市台灣人壽成棒隊教練林英傑、隊長鄭達鴻的指導，並在傍晚觀賞職棒中信兄弟精彩比賽。

屏東三地門鄉的大社穿山甲不老棒球隊，隊員年齡最高者89歲，全隊人近30人年齡加總超過上千歲，這支千歲隊伍中，89歲的馬爺爺，自稱是全台最「資深」棒球選手，在日治時期打過棒球，那時候買不起球跟球棒，跟同伴都用樹枝打小石塊，一直希望能用真正的球具打球。另一位88歲的宋爺爺，也從日治時期開始打球，但家鄉偏遠，最多就在附近壘球場練球，從沒有機會到正式棒球場上比賽、練習。

這群不老棒球隊員，曾歷經莫拉克風災，家園損毀住在永久屋，風災後，再也無法像過去一樣耕種，失去家園的創痛更讓他們遲遲走不出來，自從成立不老棒球隊後，才漸漸重拾往日的歡笑。

穿山甲不老棒球隊的領隊白仙女表示，長輩們雖熱衷棒球，但從沒有與專業棒球隊接觸過，且雖然他們都是中信兄弟的球迷，卻只守在電視機前加油，今天能親臨現場，隊員都感到十分振奮。

台灣人壽自2019年起支持不老棒球聯盟，並號召台灣人壽志工與弘道老人福利基金會及台壽保成棒隊，共同展開這次的圓夢計畫。

由台灣人壽贊助、成軍一年多，甫獲今(2019)年協會盃全國成棒總冠軍的台壽保成棒隊，特別安排專業教練及防護員，教授長輩專業投打及防護訓練，台灣人壽志工們陪同訓練，同時到台灣頂尖的台中市洲際棒球場，讓這些不老象迷可以在現場親自為中信兄弟加油，完成他們的熱血棒球夢想。

在台灣人壽志工們陪伴下，不老棒球球員先接受台壽保成棒隊投手教練林英傑和隊長鄭達鴻示範指導，這兩位知名職棒球星如今轉為教練、帶領成棒隊，對長輩們的不老精神都相當佩服。未來，台灣人壽也將陸續舉辦台壽保成棒隊與不老棒球隊的混齡賽等活動。

台灣人壽推動活躍老化，除支持不老棒球隊，推廣長輩健康促進，緊接著在10月26日(六)台北馬場町紀念公園，及11月23日(六)台中坪林森林公園舉辦「祖孫三代健走活動」， 這項活動至今年已連續第8年，參與家庭已突破10萬人次，活動完全免費，詳情請上台灣人壽官網查詢。

最資深的屏東大社穿山甲不老棒球員89歲的馬爺爺(左三)和88歲的宋守四爺爺(右三...
最資深的屏東大社穿山甲不老棒球員89歲的馬爺爺(左三)和88歲的宋守四爺爺(右三)與台灣人壽經理胡藤議(右一)、弘道老人福利基金會執行秘書林博樺(左一)和台中市台灣人壽成棒隊林英傑、鄭達鴻教練於台中洲際棒球場，留下值得紀念的一刻。圖／台灣人壽提供
分享

台灣人壽保險台壽保中信兄弟
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

微風南山參戰 微風週年慶營收挑戰41億

2019-09-12 15:42

林修銘當選副主席並任董事會成員

2019-09-12 14:42

國泰世華中秋義賣 千人力挺累計百萬捐款

2019-09-12 14:30

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:55

許毓仁：證券型代幣STO市場 台灣最好一步到位

2019-09-12 11:49

兆豐銀中秋送愛 贈弱勢物資

2019-09-12 03:01

台壽台中分公司 全新登場

2019-09-12 03:01

台壽實支實付保單 優

2019-09-12 03:01

銀行增資緩衝期 盼延長

2019-09-12 03:01

合庫金 爭取放寬三限制

2019-09-12 03:01

房市利多 銀行法「天條」擬鬆綁

2019-09-12 03:01

這間分行文青又友善 凱基銀特色分行開幕

2019-09-12 01:37

元大期創新 將發富櫃牛熊權

2019-09-12 01:36

橘色世代／財富管理3大策略 規畫橘色世代第二人生

2019-09-12 00:22

流動性不輸港 會計師：台可思考整併交易所

2019-09-11 23:42

增資恐損盈餘繳國庫 兆豐、合庫叫苦

2019-09-11 23:37

券商主管業務 下月宣導

2019-09-11 23:32

證交所下周辦有獎徵答

2019-09-11 23:32

網路投保夯 壽險公會擬推實名認證

2019-09-11 21:35

元大壽實支實付險「享有心」獲推薦優質保單

2019-09-11 18:56

五大誘因國人瘋買境外基金 但外資卻不敢碰

2019-09-11 18:32

純網銀爭議 兆豐銀也有話要說

2019-09-11 18:16

郵局郵政儲金帳戶資訊核驗服務 簡化線上身分核驗流程

2019-09-11 17:23

清大、元大金控推出超實用金融課 培養「金融工程師」

2019-09-11 16:07

台灣人壽台中分公司開幕 主打數位體驗

2019-09-11 16:06

律師出主意跟監新光公主判賠25萬元 吳欣盈全捐了

2019-09-11 15:13

純網銀金金分離風波 兆豐金董座張兆順：沒說要撤資

2019-09-11 14:45

土銀增資案 卡關

2019-09-11 00:06

合庫須現增 財部助力有限

2019-09-11 00:06

金價跌破1,500美元大關

2019-09-10 23:46

全球央行 扮金價撐盤要角

2019-09-10 23:42

三大原因 推升黃金需求

2019-09-10 23:42

櫃買推新規...子公司海外掛牌 將加強資訊揭露

2019-09-10 23:32

期貨鉅額交易 四大目標

2019-09-10 23:24

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

勞退新制月退 免繳延壽年金

2019-09-11 23:31

缺失多達20幾項 金管會一口氣開罰四家保險公司

2019-09-11 20:37

華映發不出薪水 桃市府勞動局：母公司大同有義務協助

2019-09-12 11:14

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

2019-09-12 17:08

華映營運全面停擺 付不出員工8月薪資

2019-09-12 09:37

Google加碼台灣 再蓋資料中心

2019-09-11 23:44

房市利多 銀行法「天條」擬鬆綁

2019-09-12 03:01

郭台銘投資廣州面板廠恐暫停 夏普：郭已讓出SDP股份

2019-09-12 15:43

新iPad買氣看旺 仁寶、鴻海受惠

2019-09-12 00:44

台灣IBM新辦公室長這樣 給你坐12小時不會腰酸椅

2019-09-12 13:13

政委：光電2年後超越核電 學者：不能這樣算

2019-09-11 23:52

台商回流多五家 投資73億

2019-09-11 23:43

出售農地前 記得先申請農用證明書

2019-09-12 10:52

觀光寒冬提早報到 9月10日為止陸客平均減少八成

2019-09-12 09:53

新台幣強彈逾1角 盤中來到31字頭

2019-09-12 09:55

政委：2021夏天 太陽能尖峰時間發電超過核電總和

2019-09-11 20:20

元大壽實支實付險「享有心」獲推薦優質保單

2019-09-11 18:56

85年歷史印花稅廢除 補助比照稅收

2019-09-12 14:08

機車汰舊換新 優惠擬加碼

2019-09-11 23:24

保險招攬爭議頻傳 壽險公會頒布65項懲處態樣

2019-09-11 18:53

永豐餘、合盈光電等五家台商 回台投資合計73億元

2019-09-11 18:55

美廉社展店 中南部大進擊

2019-09-12 02:18

雲端大咖力挺 帶旺台伺服器廠業績

2019-09-11 23:38

這間分行文青又友善 凱基銀特色分行開幕

2019-09-12 01:37

被列「大到不能倒」銀行 合庫金、兆豐金老董將提訴求

2019-09-12 08:40

全球第1大焊接螺帽廠恆耀工業 回流投資台南

2019-09-12 12:02

綠電不足供應Google 曾文生：加速漁電共生

2019-09-12 13:51

看病、買房、中發票 都跟印花稅有關

2019-09-12 14:11

前八月稅收 創四個新高

2019-09-11 23:34

台壽實支實付保單 優

2019-09-12 03:01

中南部人愛布丁鋁罐飲料！美廉社投其所好搶攻

2019-09-12 12:57

聯發科無線通訊研發大樓 下周公開

2019-09-11 23:32

Google在台設第二座資料中心 廣達受惠

2019-09-11 20:12

新台幣匯率帶量強升1.65角收31.055元 逾一個半月新高

2019-09-12 16:16

合庫金 爭取放寬三限制

2019-09-12 03:01

閉鎖公司 家族企業傳承利器

2019-09-12 02:57

發展綠能 南市入選Google資料中心主因

2019-09-11 23:38

網路投保夯 壽險公會擬推實名認證

2019-09-11 21:35

銀行增資緩衝期 盼延長

2019-09-12 03:01

蘋果採迷你LED架構受期待 瑞儀背光模組跟著動

2019-09-12 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top