追夢永不嫌晚 台灣人壽助不老棒球隊爺爺奶奶圓夢

2019-09-12 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



追夢永遠不嫌晚。一群來自屏東、由長輩組成的屏東大社穿山甲不老棒球隊，終於完成多年心願，他們一生熱愛棒球，但卻從未踏上正式棒球場練習、比賽，今(12)日在中國信託金控子公司台灣人壽保險協助下，北上台中洲際棒球場，接受台中市台灣人壽成棒隊教練林英傑、隊長鄭達鴻的指導，並在傍晚觀賞職棒中信兄弟精彩比賽。

屏東三地門鄉的大社穿山甲不老棒球隊，隊員年齡最高者89歲，全隊人近30人年齡加總超過上千歲，這支千歲隊伍中，89歲的馬爺爺，自稱是全台最「資深」棒球選手，在日治時期打過棒球，那時候買不起球跟球棒，跟同伴都用樹枝打小石塊，一直希望能用真正的球具打球。另一位88歲的宋爺爺，也從日治時期開始打球，但家鄉偏遠，最多就在附近壘球場練球，從沒有機會到正式棒球場上比賽、練習。

這群不老棒球隊員，曾歷經莫拉克風災，家園損毀住在永久屋，風災後，再也無法像過去一樣耕種，失去家園的創痛更讓他們遲遲走不出來，自從成立不老棒球隊後，才漸漸重拾往日的歡笑。

穿山甲不老棒球隊的領隊白仙女表示，長輩們雖熱衷棒球，但從沒有與專業棒球隊接觸過，且雖然他們都是中信兄弟的球迷，卻只守在電視機前加油，今天能親臨現場，隊員都感到十分振奮。

台灣人壽自2019年起支持不老棒球聯盟，並號召台灣人壽志工與弘道老人福利基金會及台壽保成棒隊，共同展開這次的圓夢計畫。

由台灣人壽贊助、成軍一年多，甫獲今(2019)年協會盃全國成棒總冠軍的台壽保成棒隊，特別安排專業教練及防護員，教授長輩專業投打及防護訓練，台灣人壽志工們陪同訓練，同時到台灣頂尖的台中市洲際棒球場，讓這些不老象迷可以在現場親自為中信兄弟加油，完成他們的熱血棒球夢想。

在台灣人壽志工們陪伴下，不老棒球球員先接受台壽保成棒隊投手教練林英傑和隊長鄭達鴻示範指導，這兩位知名職棒球星如今轉為教練、帶領成棒隊，對長輩們的不老精神都相當佩服。未來，台灣人壽也將陸續舉辦台壽保成棒隊與不老棒球隊的混齡賽等活動。