元大期創新添活水 連獲大獎肯定

2019-09-12 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大期貨（6023）表示，國內期權市場台指期商品8月年化波動度從7月的9.1%低點，上升至14.4%，增加了5.3%，因此，帶動公司經紀業務持續向上成長，此外，公司對於金融創新與企業社會責任（CSR）的重視與投入，為業績隨市場成長同時，也奠定公司中長期發展的良好基礎。

元大期貨說，公司的經營不只重視獲利數字成長，對於社會責任的投入也不遺餘力。在2019年被《天下雜誌》評選為唯一連續兩年「CSR企業公民獎」上榜的期貨商，近期證券、期貨主管機關共同舉辦號稱期貨界奧斯卡的金彝獎，元大期貨更是一舉榮獲2019年第15屆傑出「金融創新」及「人才培育」獎項，顯示公司不僅著重本業發展，也兼顧創新金融與企業社會責任。

展望未來，元大期貨除了積極推動國內外期權業務，也秉持金融創新精神，響應期交所9月底將發行的富櫃 200 指數期貨，領先市場、獨家同步發行「富櫃牛熊權」商品，並搭配舉辦全台巡迴實體講座、實戰教學，透過小額資金的交易門檻，讓更多年輕小資族群進入期貨市場，為公司營運再添動能。

元大期貨8月自結合併稅前淨利新台幣約1.45億元，合併每股稅前淨利 0.63 元，累計今（2019）年合併稅前淨利為10.18億元，累計合併每股稅前淨利 4.38 元，相較今年7月自結合併稅前淨利1.24億，大幅成長17%。