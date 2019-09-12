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合庫銀 共創中小企業新契機

2019-09-12 14:13經濟日報 記者陳美君╱即時報導

合作金庫銀行響應政府協助中小企業發展並扶植小微企業的決心，於9月11日舉辦「公股銀行力挺中小企業發展系列講座」新北場，以「攜手共創中小企業新契機」為主題，邀請國家發展委員會鄭副主委貞茂、經濟部中小企業處蘇副處長文玲及中小信用保證基金江副總經理永森，帶來中小企業發展及融資相關議題，協助有融資需求之中小企業了解政府為輔導中小企業轉型、創新及發展，掌握未來成長趨勢，進一步創造投資動能，提供的資源與籌資管道，讓與會者了解政府協助中小企業的決心，本次新北場講座場地位於中和四號公園文創演藝廳，全場約500座位，活動現場貴賓與各大行庫代表雲集，現場與會來賓非常踴躍，座無虛席，會後均表示收獲頗豐。

合庫董事長雷仲達開場致詞時表示政府力挺中小企業，蔡英文總統及蘇貞昌院長尤其重視中小企業的發展及創新，所以特別由財政部蘇建榮部長號召七家公股銀行分區舉辦七場「公股銀行力挺中小企業發展」系列講座，為中小企業、政府及銀行之間搭起橋樑，藉由政府部門的支持，以及金融機構的融資協助，輔導中小企業產業轉型發展，提升研發及創新能力。

合作金庫銀行目前於國內有270個營運據點，海外據點有22個，長期以來作為國內民營企業放款量最大的銀行，對中小企業的協助也是非常的重視，在各營業單位均設中小及微型企業融資諮詢窗口，由專人為客戶提供貸款洽詢服務，中小企業主除了可親自洽詢外，亦可藉由電腦透過官方網站獲取各項貸款訊息，另外為了擴大服務小微企業，於今年7月開始可透過電腦線上申請，為小微企業提供了更便捷的融資管道。合作金庫銀行積極協助民營企業，提供其營運所需資金。

截至108年6月底依金管會公告資料，合庫銀行民營企業放款餘額為8,484億元，位居金融同業第一名，也是全國唯一超過8,000億元之行庫；另截至108年7月底中小企業放款餘額為6,374億元，為全體金融機構第二名，移送中小企業信保基金保證餘額為960億元，為全體金融機構之冠，另外合庫辦理「實收資本額三仟萬以下中小企業放款」截至108年7月底餘額為2,569億元，戶數25,081戶，於公股銀行中分別排名第一及第二名，表現也是相當亮眼。五加二新創重點產業放款餘額為4,790億元亦是領先同業，各項成績斐然，屢獲主管機關及中小信保基金頒獎肯定。

合庫蘇建榮
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