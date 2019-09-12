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元大、清大跨界合作 穩紮數位金融發展基石

2019-09-12 12:39經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為善盡企業社會責任，培育優秀金融人才，元大金控首度與清華大學產學合作，開設「金融交易實務」學分課程，透過元大講師傳授專業知識，並於課堂結束後提供實習機會，讓同學將金融理論與金融實務相結合，有效縮短進入職場的門檻，提升同學就業競爭力，元大金控願意長期投資、培育同學從幼苗變大樹。

元大金控與清華大學產學合作，開設「金融交易實務」課程。 圖／元大金控提供
元大金控與清華大學產學合作，開設「金融交易實務」課程。 圖／元大金控提供
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元大證券、元大期貨及元大投信為長期培育金融人才，元大金控本學期與清華大學合作開設「金融交易實務」課程，召集金控、證券、期貨及投信等四家公司14位資深主管，與清華大學計量財務金融學系聯合授課。

內容包括介紹債券、資產交換、權證、期貨選擇權及ETF等金融商品市場現況與商品設計，以及造市交易、程式交易、槓桿交易、AI智能選股等相關技術發展與實務應用。

最後則是風險管理與財務工程技術的理論與實務應用，為各類金融商品交易提供必要的風險預警與停損機制，兼顧獲利與風險的平衡性。

此次為元大金控首度與大學合作開設「金融交易實務」學分課程，完整涵蓋金融市場發展、市場需求與金融商品設計、金融監理法令、金融交易技術發展實務到風險管理機制，傳授市場難得窺見的金融交易運作奧妙。

元大金控遴選出的授課講師皆為一時之選，每位都經歷過金融市場的歷練，講師也會分享自己初入社會的菜鳥心情，以及如何從工作中發掘興趣、進而訂定目標、歷經諸多挫折蛻變至今的心路歷程，作為同學職涯選擇的參考。學期課程結束後，元大金控將進一步提供同學為期3個月的實習機會，讓他們深入瞭解職場，幫助同學在實作中，確認個人興趣及職涯發展方向，讓校園人才得以順利銜接成為職場專才。

透過與清華大學的產學合作，吸引優秀同學加入元大集團交易團隊及風控團隊；透過專題合作，結合教授及研究生的計量、AI與數據分析等專業，加速發展元大在AI智能分析及計量模型的發展與應用；更期待透過元大金控提供的講師、學長姐及實習資源，提升同學金融水平。

幫助同學探索學習領域及就業選項，善盡元大培育金融人才的企業社會責任。

元大金控清華大學期貨數位金融
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