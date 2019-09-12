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合庫金董座雷仲達 將爭取銀行法72-2條再鬆綁

2019-09-12 08:42經濟日報 記者陳美君╱即時報導

合庫金控董事長雷仲達昨（11）日指出，金管會主委顧立雄下周一約他「喝咖啡」時將提出建言，期盼以房養老、青年安心成家房貸等政策性貸款，以及海外不動產放款，能不受銀行法72-2條的三成限制，以擴大銀行的放款動能。

依銀行法72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築、企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30％。在雷仲達等業者建議下，去年8月金管會以函釋方式，增加排除適用項目來作放寬，共增列廠房、都更興建等八項，可免計入建築融資上限30%限制。

雷仲達表示，合庫房貸一直處於滿水位狀態，目前該比率高達28.5%，承作業務綁手綁腳。他說：「有小建商對我說合庫是不是看不起他們所以不肯放款，我必須解釋不是不願意做，而是因為額度滿了、無法承作。」

雷仲達期盼金管會能再進一步鬆綁規定，若為政府鼓勵的政策，例如以房養老等長照相關，或者青年安心成家房貸都能排除適用，否則，銀行會「想做卻沒辦法做」。

至於海外不動產放款，合庫也爭取免計入銀行法72-2條限制，理由為「海外跟國內房市景氣不一定完全連動」。

合庫為國銀以房養老業務龍頭，目前累計辦理1,443件，核准金額86億元，市占率達四成；其中，台北市與新北市占比47%為最多，因為房價高、願意辦理的民眾比較多，年齡在65~70歲的民眾，申辦比例也接近三成。

以房養老合庫金房貸金管會顧立雄
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