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被列「大到不能倒」銀行 合庫金、兆豐金老董將提訴求

2019-09-12 08:40經濟日報 記者陳美君╱即時報導

合庫金控董事長雷仲達昨（11）日指出，合庫銀行被列為「大到不能倒」的五家系統性銀行之一，對於銀行面臨龐大的增資壓力，他將在16日金管會主委顧立雄約見時提出兩大訴求，一是爭取更長的緩衝期，二是增提的4個百分點不須一步到位。

合庫銀昨日舉辦「攜手共創中小企業新契機研討會」，雷仲達受訪時表示，將向金管會爭取延長緩衝期，目前名義上是四年，但7月公布名單，2022年底要完成，其實不到四年，首先會向金管會爭取到四年緩衝，其次是不要一次增加4個百分點的資本，在計提方式上能彈性調整。

雷仲達說：「香港上海匯豐銀行只增加2.5%資本，國外很少需要增提超過3.5%資本，我們規模沒那麼大，合庫和一銀還有其他銀行差異不大，加上銀行競爭激烈到不行，要我們用14.5%的資本和其他銀行10.5%的資本競爭業務，會墊高非常多成本，對競爭力有嚴重衝擊」。

兆豐金控董事長張兆順昨日也表示，金管會要求五家系統性銀行增加2%緩衝資本，符合國際水準、非常合理，但另增提2%的內部管理資本，全球只有台灣這麼做，這2%應該針對37家銀行裡內部管理不好、系統性風險高，或殺價競爭到血本無歸的銀行增提，而不是墊高這五家「表現還不錯」銀行的資本成本。

雷仲達昨日表示，金管會日前釋出利多，調降房貸與個人貸款風險權數，初估風險性資產可減少1,000億元，有助減輕增資壓力。

目前看來，合庫今、明兩年還不需增資，但2021年，普通股權益以及第一類資本比率就會不足，到2022年，連資本適足率（bis）都會不夠。

不過，財政部長蘇建榮明確表示，無法編列預算替土銀、合庫增資，合庫須另闢籌資管道。

對此，雷仲達表示，合庫可透過盈餘轉增資累積資本，過去銀行獲利上繳五成給金控，未來可能減為二成，估計今年至2023年這五年，會少繳200多億元盈餘給金控，財政部持有20%股權，會少拿40幾億元的盈餘。

此外，盈餘轉增資會稀釋股本，每股盈餘下滑，股價也會不好，財政部或許可找公股其他單位增資解套，合庫目前股東裡也有菸酒公賣局和中華郵政。

合庫金金管會顧立雄蘇建榮
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