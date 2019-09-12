沃旭發綠債90億元 法巴、台銀、中信銀及德意志承銷

2019-09-12 08:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



全球離岸風電領導廠商沃旭能源昨（11）日宣布，為挹資「大彰化離岸風電計畫」，將在台灣發行以新台幣計價的首檔綠色債券，金額約新台幣90億元，預計今年底發行，並選定法國巴黎銀行、台灣銀行、中國信託商業銀行及德意志銀行為承銷銀行團，其中法巴及台銀擔任主辦承銷銀行，而中信及德意志為協辦承銷銀行。

離岸風電開發商沃旭能源，將在台將啟動三階段籌資。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

據了解，沃旭能源在台將啟動三階段籌資，為金融業帶來逾千億元的企業金融商機。

第一階段的5年期250億元的周轉金聯貸案在6月下旬正式拍板，昨日的綠債發行計畫為第二階段籌資，預計發行金額為新台幣90億元，發行利率還在評估。

銀行主管分析：「沃旭是丹麥的台電，如果綠色債券和第一階段的聯貸案一樣能由丹麥母公司擔保，綠債的發行利率就會低很多。」

銀行主管透露，綠債順利發行後，沃旭還有第三階段的籌資計畫，初估約900億元的專案融資。

今年6月20日，沃旭250億元周轉金聯貸案順利完成，除台銀、國泰世華銀與法國巴黎銀行三家共同主辦外，還有12家國銀熱烈參貸，並創下台灣首次8家官股銀行，全數參與離岸風電融資案的紀錄。

據了解，該案利率為TAIBOR加碼55點，加碼後利率不到1.7%，因銀行間對於聯貸利率有不得低於1.7%的默契，因此，沃旭聯貸利率即為1.7%。

沃旭能源在台灣投資大彰化離岸風場資金，將來自企業自有資本，及由母公司提供全額擔保向國內台灣銀行和債券市場取得新台幣融資，比率將是大彰化離岸風場所需資本支出的50％，沃旭以母公司擔保企業融資模式，為國銀和保險公司提供低風險投資離岸風電的機會。

沃旭指出，沃旭對大彰化離岸風場四個案件的總投資金額初步預估為3,800億元，目前已確定投資大彰化東南及西南兩個離岸風場，規模為1,650億元。

若以50%自有資本、剩下50%融資計算，沃旭至少會透過聯貸、專案融資與發行綠色債券等方式，在台籌措逾800億元的資金。