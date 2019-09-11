遭檢調搜索 鋼管大廠美亞：對公司財務調度無影響

2019-09-11 21:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



市場傳出國內上市櫃公司，也是重要鋼管廠美亞鋼管董事長黃春發，遭金管會告發掏空公司約3億元，台北地檢署今指揮新北市調查處，搜索美亞及黃春發的住所等12處。

不過對此，美亞晚間發布重大訊息，表達兩點聲明，一是公司將全力全力配合檢調單位調查；二是目前美亞財務業務狀況健全，營運資金充足，本次事件對公司財務調度無影響。

美亞是國內鋼管大廠，前八月營收30.78億元，上半年稅後純益2.79億元，表現不差。截至第2季為止，公司帳上現金近4億元。