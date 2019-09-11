網路投保夯 壽險公會擬推實名認證

2019-09-11 21:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



網路投保蓬勃發展，壽險公會秘書長林金樹11日表示，希望在安全與便民的前提下，向金管會保險局爭取，讓網路投保結合實名認證，如此不但不用臨櫃驗明身份，還有助網路投保的商品種類開放及保額的提高。

大型壽險公司數位服務發展部門主管也說，民眾向保險公司辦理網路投保，必須先取得會員資格，保險公司目前透過OTP(一次性密碼)來驗證身份，雖然可以取代臨櫃，但OTP並非實名認證，強度較低，在OTP機制下，業者想向保險局爭取開放更多的網路投保商品與額度，難度較高。

相反地，台灣網路認證公司的實名認證機制，與中華郵政公司、五大電信業者合作，還可以用晶片金融卡、自然人憑證來進行，強度很高。壽險公會與台網公司合作，較易獲得主管機關信任。

國內已有17家壽險公司、15家產險公司開辦網路投保，金管會統計，今年前七月，壽險業辦理網路投保28.3萬件、年增15.0%；產險業也有129.2萬件、年增218.2%，發展勢頭良好。

林金樹說，國內壽險業發行電子保單，必須取得第三方憑證機構的認證，目前只有兩家公司有發證的資格，一是台灣網路認證公司，另一是中華電信公司。電子保單為紙本保單的電子化，必須取得憑證，才能成為具有法律地位的電子形式保單。

目前已有18家產壽險公司與台網公司合作電子保單的憑證，壽險公會希望在此基礎上，導入台網公司的實名認證機制。