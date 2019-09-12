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元大期創新 將發富櫃牛熊權

2019-09-12 01:36經濟日報 記者王皓正／台北報導

元大期貨8月份自結合併稅前淨利約1.45億元，合併每股稅前淨利0.63元，累計今年合併稅前淨利為10.18億元，累計合併每股稅前淨利4.38元，相較今年7月自結合併稅前淨利1.24億，大幅成長17%。

元大期貨不僅著重本業發展，也兼顧創新金融與企業社會責任。 元大期貨／提供
元大期貨不僅著重本業發展，也兼顧創新金融與企業社會責任。 元大期貨／提供
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元大期貨表示，國內期權市場台指期商品8月年化波動度從7月的9.1%低點，上升至14.4%，增加了5.3個百分點，因此帶動公司經紀業務持續向上成長，此外，公司對於金融創新與企業社會責任（CSR）的重視與投入，為業績隨市場成長同時，也奠定公司中長期發展的良好基礎。

元大期貨身為台灣期貨業的領導品牌，公司的經營不只重視獲利數字成長，對於社會責任的投入也不遺餘力。在今年被天下雜誌評選為唯一連續兩年CSR企業公民獎上榜之期貨商。

近期證券、期貨主管機關共同舉辦號稱期貨界奧斯卡的金彝獎，元大期貨更是一舉榮獲2019年第15屆傑出「金融創新」以及「人才培育」獎項，顯示公司不僅著重本業發展，也兼顧創新金融與企業社會責任。

展望未來，元大期貨除了積極推動國內外期權業務，也秉持金融創新精神，響應期交所9月底將發行的富櫃200指數期貨，領先市場、獨家同步發行「富櫃牛熊權」商品，並搭配舉辦全台巡迴實體講座、實戰教學。

期貨元大
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