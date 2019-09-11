缺失多達20幾項 金管會一口氣開罰四家保險公司

2019-09-11 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（11）日一口氣對三商美邦人壽、明台產險、泰安產險及富邦產險等四家保險公司開罰，缺失分別包括洗錢防制、利害關係人交易控管等，四家共罰510萬元、12項糾正。

金管會表示，三商美邦人壽辦理保險業務，違反相關法令，依法處330萬元罰鍰及12項糾正。

三商美邦缺失多達20項，包括第一，公司未建置健全有效的RBC （保險業資本適足率）控管機制，不利公司資本適足性的控管。

第二，公司辦理利害關係人交易資料維護，對由利害關係人自行刪除的資料未訂定相關控管規範，不利公司對利害關係人交易限制對象歸戶制度資料的控管。

第三，公司防制洗錢單位人員陸續異動，影響防制洗錢工作有效執行，防制洗錢專責單位的功能有待強化。

第四，公司辦理理賠作業，有未建立合理調查程序及處理機制、檢討作業流程的妥適性，及對爭議事件積極討論以強化理賠作業控管。

第五，公司106年度部分商品的死差利差互抵增提準備金餘額有錯誤情事。

第六，公司辦理業務員不當招攬的申訴案件，有未確實調查驗證者，不利保戶權益保障。

第七，公司利率變動型年金保險商品的區隔資產報酬率，有低於商品宣告利率情事，且公司內部對於宣告利率與區隔資產報酬率偏離程度的認定標準過於寬鬆，風險控管有欠妥適。

其餘在洗錢防制作業、個資保護等，也有多項缺失。

此外，金管會表示，明台產險辦理旅遊綜合保險業務，提供線上要保系統給銀行兼營保險代理使用，在保險業務員辦理招攬業務時，即透過該系統執行核保作業，以及提供要保人受理投保憑證等作業，有規避及未確實審閱保險公司在執行核保作業前，應由保險代理人確實瞭解要保人需求及商品或服務適合度及簽署作業等情事。

泰安產險及富邦產險，也分別有類似的缺失，因此，這三家產險分公司，分別被金管會處罰鍰60萬元，三家合計共罰180萬元。