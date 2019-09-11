元大壽實支實付險「享有心」獲推薦優質保單

2019-09-11 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



第6屆「Smart智富保單評選」頒獎典禮於今（11）日舉行，主辦單位特別針對市場上16家壽險公司、23張實支實付型保單進行評選，元大人壽以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」在同業眾多同類型商品當中脫穎而出，榮獲「Smart推薦優質保單」殊榮！元大人壽總經理林則棻代表出席領獎時，除向評審團隊表達肯定感謝，也再次傳達元大人壽持續推動保障暨長年期商品的決心，自許成為市場的保障型專家，依據客戶的人生周期需求提供全方位的保障。

總經理林則棻表示，元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」能夠因應退休醫療的保障需求，是張型態創新的實支實付型醫療險，解決民眾在思考規畫醫療險時，困惑於「實支實付」或「日額給付」何種保障較為完善或應如何搭配。元大人壽享有心住院醫療健康保險附約因此而生，不但是張結合了「實支實付」與「住院日額」的二合一保單，還具有住院醫療與外科手術雙重保障，讓醫療保障全方位無死角。此外，提供六種計劃別，保戶可依自身需求與能力進行選擇，此保單之保障還可擴及配偶與子女，是張可滿足全家醫療需求的保單。

以40歲男性投保「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」計畫二（住院日額保險金1,000元），因甲狀腺腫瘤入院進行切除手術，住院5天，自費達文西機器輔助手術，在住院前一周與出院後30天內分別各1次與2次門診，自付金額22萬0,200元，共可獲得理賠金額22萬5,200元。

國人的醫療支出逐年攀升，根據衛福部統計，2017年國人的醫療保健支出高達1兆多元，平均每位國人每年的醫療費用支出超過於4萬元，年增率4%，單憑健保的保障絕對是不夠的，唯有靠商業保險才能轉嫁高額的醫療支出。元大人壽也表示，隨著國人平均餘命的延長，每個人一輩子累計的醫療費用也跟著增加，面對各種風險，民眾應及早為自己與家人做好完善的保險保障規劃，投保時除了檢視住院日額的額度是否足夠之外，也應該留意實支實付的保障是否充足。