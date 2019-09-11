保險招攬爭議頻傳 壽險公會頒布65項懲處態樣

2019-09-11 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國人最愛買保險，但近來保險招攬爭議頻傳，為配合保險局今年公告修改「保險業務員管理規則」，要加強控管保險業務員不當行為，並讓罰則更為明確，因此壽險公會經二年討論修訂，終於完成「保險業務員懲處態樣」，明確規範有65項屬於業務員的不當行為，獲保險局9月5日正式核可，公會要求所有壽險公司依此修改內部懲處辦法，且需要二個月內全數完成上報後即刻施行。

金管會保險局今年2月已公告修改「保險業務員管理規則」，其中保險業務員最關心的第19條第一項第18款「其他違反法令規定或有損保險形象」，因為「其他」條款非常不明確，有損公司形象也很抽象不具體，常常成為保險公司拿來作為內部管理懲戒的「工具條款」，造成廣大保險業務員的不滿，加上近來保險業務招攬常常成為保險消費爭議主要原因之一，主管機關也希望著手整頓，因此修改管理規則，將其他條款修正為「其他利用其業務員身分從事業務上不當行為」，同時明確訂定了65項可懲處的態樣，其中有28項會被撤銷登錄，作為各家壽險公司訂定內部懲處辦法的範本。

壽險公會主管表示，此次公布的65項「保險業務員懲處態樣」跟第18款有關的大約有14項，最主要目的是讓懲處更明確，有些加重有些維持，最重是遭撤銷登錄，一旦撤錄，三年內不得再換一家公司重新登錄，其他有停止招攬3個月到一年等不等的處分，主要都是針對損害客戶權益的行為。這次保險局尤其在意的投資型保單有類似「代操」行為，替忙碌的客戶觀察及更換投資型保單的基金，以及因為網路投保方便，什麼都替保戶代收、代管、代申請、代辦等，至於過去一些挪用或侵占保費、挪用理賠金或保單借款、誇大不實或不當比較等，嚴重時必要移送法辦，且一定會撤銷登錄。

同時，公布後各家壽險公司要參考這些懲處態樣，修改自家獎懲辦法，壽險公會表示，9月5日保險局核可後，已發函給各會員公司，要求二個月內要完成修訂並上報，並揭示給所有業務人員後，即開始生效。65項中有高達28項都會被撤銷登錄，一旦撤銷就三年內不得再登錄成為業務員。據壽險公會統計，2018年總計有286位壽險與保經公司保險業務員因不當行為而被撤銷登錄，2017年時更高達467人，合計有753人遭撤銷登錄。