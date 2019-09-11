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純網銀爭議 兆豐銀也有話要說

2019-09-11 18:16經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

純網銀「金金分離」的線如何劃，顧立雄上周一表示銀行可以派金控的人兼任純網銀董監事...
純網銀「金金分離」的線如何劃，顧立雄上周一表示銀行可以派金控的人兼任純網銀董監事，但純網銀似乎仍無法接受，抱怨聲浪不斷，甚至傳出兆豐銀等純網銀股東將因此撤資，對此，兆豐金董事長張兆順今天澄清沒有要撤資。 聯合報系資料照
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金管會主委顧立雄昨（10）日表示不接受兆豐派銀行的人去純網銀，並強調會來溝通；兆豐金董事長張兆順今天澄清沒有要撤資，但他也說，「規定都確定了有什麼好聊的，如果會改變再聊」。金管會則強調，溝通可增加瞭解。

純網銀「金金分離」的線如何劃，引發爭議，顧立雄上周一接受媒體聯訪時釋善意，表示銀行可以派金控的人兼任純網銀董監事，但純網銀似乎仍無法接受，抱怨聲浪不斷，甚至傳出兆豐銀等純網銀股東將因此撤資。

在純網銀撤資傳聞壓力下，顧立雄仍不讓步，昨天提出純網銀「金金分離」三大原則，仍不准銀行董事長、總經理兼任純網銀董監事，他並強調，我們會再跟純網銀溝通。

顧立雄昨天也說，「現在的問題是兆豐一再的說，一定要派銀行的人，反過來問，那不就派金控就好了？」

記者問因兆豐覺得銀行比較了解業務？顧立雄說：「無法適切的評論。」記者追問是否無法接受？顧立雄說：「我的表情就如你所說，我無法接受。」

對於銀行抱怨，投入那麼多錢卻無法派最合適的人去做董監事，這跟金管會要求至少有一家金融業持股25%以上也相互矛盾？顧立雄說：「我從監理立場、從競爭禁止立場、從利益衝突可能立場去討論，『銀行的抱怨我就要接受？』我不太能理解這邏輯是什麼？」

顧立雄昨天部分談話語氣不佳，被媒體解讀「怒了」。今天張兆順出席活動受訪時，除澄清沒有要撤資外，對於金管會要找兆豐喝咖啡、聊一聊，張兆順直率回應：「規定都確定了有什麼好聊的、我們就遵守就好了，聊一聊會改變嗎？如果會改變再聊。」

業者表示，一位是阿扁的前會計師、一位是阿扁的前律師，兩位綠營大將在純網銀金金分離紛擾上的談話，也格外引起關注。

對於張兆順表示「如果會改變再聊」，金管會跟純網銀溝通後，有關金金分離規定還有調整空間嗎？金管會銀行局長邱淑貞強調：「溝通可增加瞭解。」

銀行局官員表示，既找純網銀來了，就會儘量溝通，看業者有何建議，不論是「推定有利益衝突」、或「推定無利益衝突」，無法兼任的是銀行業務部門經理人，有關「業務面」的認定，看業者有何意見，雙方直接對話比較清楚。

官員強調，法規要達到目的，也要可行，因此，金管會會採「一對一」方式，分別與純網銀溝通，包括純網銀的銀行大股東董事長，也可以一併邀請來溝通。

網銀顧立雄金管會
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