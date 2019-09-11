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TWID身分識別中心攜中華郵政 開創全新跨業合作模式

2019-09-11 17:47經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣網路認證公司（簡稱台網公司）的「TWID身分識別中心」與全國單一最大身分識別合作夥伴（ID Partner），擁有2500萬「郵政儲金帳戶」的中華郵政公司合作，中華郵政將成為「TWID身分識別中心」的ID Partner身分識別合作夥伴。

TWID身分識別中心期許協助交通部所轄各項應用達到全民有感普遍實惠、簡單好用境界以及讓郵局對客戶的服務更進一步貼近Fintech。

台網公司與中華郵政今天舉行合作記者會，交通部長林佳龍與金管會副主委黃天牧出席，見證這一次跨產業的合作。

林佳龍表示，中華郵政近年來積極推動數位化便民措施，持續優化服務流程，讓民眾享受更安心、便捷的金融體驗。為協助郵政儲戶快速連結各項線上應用服務，選擇加入台灣網路認證公司的TWID身分識別服務平台，響應政府開放銀行政策，並落實「與民同行，連結共好」的施政理念。

黃天牧表示，繼去年見證TWID身分識別中心與五大電信合作的記者會，今年再次見證TWID身分識別中心與郵局的合作，再創Fintech基礎建設新局面。金管會從銀行、證券期貨、保險、金融科技四大面向，達成「金融攜手產業」、「結合科技創新」、「進進軍國際市場」、普惠金融服務四大願景，落實金融發展行動方案，目的是讓台灣成為具前瞻性及國際競爭力的金融市場。

黃天牧表示，網路數位世界的所有交易及運作奠基於安全性且具唯一性的數位身分，台網公司所打造的TWID身分識別中心，連結各單位之身分識別系統，提供不同領域安全層級所需要的多樣化網路身分識別服務，是國內金融科技重要的基礎建設。

中華郵政總經理江瑞堂表示，郵政為提供有感金融服務，開發網路郵局、e動郵局及網路ATM等線上金融創新措施，期盼藉由與台灣網路認證公司異業結盟，讓郵政多元服務融入民眾生活，進而產生正向的業務循環。

台網公司董事長李榮琳表示，TWID身分識別中心與擁有2500萬「郵政儲金帳戶」的全國單一最大ID Partner中華郵政公司合作，是TWID身分識別中心繼2018年跨業與擁有2800萬門號數的五大電信合作Mobile ID行動身分識別服務後，再一次展開全新的跨業合作模式，預料此次合作將跨業應用至電信門號網路開戶、電子支付的第2類開戶、保險業既有保戶網路實名認證、電商或遊戲商實名帳戶、線上委任契約的簽署等，同時也期許日後擴展至交通部所轄各項應用，並達到民眾有感的普遍實惠、簡單好用。

TWID身分識別中心暨中華郵政的合作，讓「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」成為TWID身分識別中心多樣化身分識別工具之一，未來系統建置完後，2500萬郵政儲金帳戶，經由服務供應商連結至TWID身分識別中心，進行網路身分識別，完成後即可使用服務供應商提供的服務。

中華郵政郵局黃天牧
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