郵局郵政儲金帳戶資訊核驗服務 簡化線上身分核驗流程

2019-09-11 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為因應數位身分驗證發展趨勢及線上應用服務潮流興起，中華郵政公司與台灣網路認證公司共同合作，成為TWID身分識別中心合作夥伴，提供「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」，簡化線上身分核驗流程，讓民眾更省時且安全地註冊成為應用服務平臺會員，促進創新應用服務推動。

中華郵政公司今（11）日表示，郵政儲戶於手機APP應用程式或網站註冊成為會員時，只要該服務平臺註冊流程串接至台灣網路認證公司的TWID身分識別中心，即可在註冊畫面提示中選擇「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」，簡單輸入認證資料後，透過TWID安全機制傳輸到郵局主機核驗，由郵局即時回覆核驗成功，輕鬆完成註冊，便利民眾利用行動裝置更有效率完成核驗程序及後續交易。

交通部長林佳龍出席合作記者會時表示，中華郵政公司近年來積極推動數位化便民措施，持續優化服務流程，讓民眾享受更安心、便捷的金融體驗。為協助郵政儲戶快速連結各項線上應用服務，選擇加入台灣網路認證公司的TWID身分識別服務平臺，響應政府開放銀行政策，並落實「與民同行，連結共好」的施政理念。