清大、元大金控推出超實用金融課 培養「金融工程師」

2019-09-11 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國立清華大學與元大金控合作開設「金融交易實務」課程，授課師資陣容包括元大金控、證券、期貨、投信的14位資深主管，吸引各科系包含工學院、資訊所等科系學生選修。清大科技管理學院院長林哲群指出，理工科學生經過金融交易實務課程的洗禮，未來就業時也可「鍍金」跨足金融領域，成為符合下一世代需求的數位金融人才。

新推出的「金融交易實務」為3學分選修課程，每周三下午上課3小時，由清華大學計量財務金融系兼任副教授馬瑞辰主持，並與科管院院長林哲群共同規畫設計，內容包括熱門金融商品設計、交易實務與風險管理，如程式交易、槓桿交易、AI智能選股等技術發展與應用。今天第一天上課，元大金控數位金融執行長郭美伶也參加了始業式，正式啟動元大與清華的產學合作。

馬瑞辰現為元大證券董事，在清華授課已邁入第6年。他發現，修課學生來自材料系、化工系、資工系等科系，並不限於科管院，他們都對金融交易相當感興趣，也試著將AI人工智慧、區塊鏈等專長運用在金融領域，課餘還會跟他討論比特幣等加密貨幣的最新發展趨勢，讓他決心推動清華與元大合作開課與產學合作，「未來高頻交易就很需要AI人才投入，金融界很歡迎理工背景學生加入」，他鼓勵學生，若對證券、期貨市場有興趣，可在畢業前先考業務員執照，累積一兩年實務經驗後，再朝證券投資分析師目標邁進。

這也是元大金控首次與大學合作開設「金融交易實務」學分課程，元大金控指出，包括金融市場發展、市場需求與金融商品設計、金融監理法令、金融交易技術發展實務及風險管理機制等精華都濃縮在一學期的課程中，將傳授市場難得窺見的金融交易運作奧妙，元大金控也決定提供修課學生為期3個月的實習機會，由於元大目前積極在亞洲拓點布局，因此，未來實習地點將不限台灣，具備外語能力的學生也有機會爭取到韓國、泰國、越南、香港等地海外實習。

清華科管院院長林哲群表示，這門「金融交易實務」課程開放全校學生選修，就是希望理工科系、甚至文學院的學生也有機會增進金融知識，拓展就業之路，「未來不一定進科技業當工程師，也可以跨入金融圈，成為金融工程師。」