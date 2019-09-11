台灣人壽台中分公司開幕 主打數位體驗

2019-09-11 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



為帶給保戶嶄新優質體驗，中國信託金控股份有限公司旗下子公司台灣人壽股份有限公司(簡稱「台灣人壽」)今（11）日宣布正式進駐「中信金控台中金融大樓」，成立全新台中分公司，由台壽保資融董事長梁德強、台壽保產險董事長林欽淼，及台灣人壽客戶服務處處長曾玉潔等一級主管共同出席剪綵儀式。

台中分公司以提供民眾數位創新體驗為主軸，包括全新規劃設置「保險數位小棧」，更結合保險櫃台與e化金融空間，讓保險不再只是無形商品，而是從保戶需求出發，提供有感、有溫度的專業服務。

台灣人壽台中分公司位居中信金控台中金融大樓13樓，不僅高樓層寬敞明亮，最大吸睛處即完全是以中國信託金控色系打造，並特別設置規劃「保險數位小棧」空間，保戶能夠藉此查詢個人的保單資訊，包含基本資料、保費資料、契變紀錄、借款等。軟體服務上，更全面加強服務人員與櫃台的快速服務，如數位操作遇到困難，立即就能有服務人員協助；保戶臨櫃洽辦保單事務，也能備感快速舒適，讓民眾體驗全新的數位金融服務環境。

看好中部地區發展潛力，除了台灣人壽，包括中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)旗艦「市政分行」、中國信託綜合證券(簡稱「中信證券」)、台壽保產物保險公司、台壽保資融等，也都已陸續進駐中信金控臺中金融大樓，打造一站購足的金融據點。