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算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

律師出主意跟監新光公主判賠25萬元 吳欣盈全捐了

2019-09-11 15:13經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新光金控大公主吳欣盈與華南銀行副董林知延豪門婚變，吳欣盈不滿林知延找徵信社人員跟監，並在她的車子偷裝GPS衛星定位，控告林知延涉犯妨害秘密罪，並對林的律師劉宗欣提出跟監等主意，損害她個人權益，提告求償，法院判劉宗欣與國際通商法律事務所應連帶賠償25萬元。

吳欣盈今（11）日在臉書上表示，已把非法跟監的民事判賠罰金25萬元，全數捐給現代婦女基金會，希望能協助推動「跟蹤騷擾防治法」。

吳欣盈的臉書內容如下：

針對本人與國際通商法律事務所Baker McKenzie及其合夥律師劉宗欣律師（劉）間的民事訴訟，高等法院於今年8月7日確認，該事務所和劉因為指使徵信業者侵害我隱私權的不法行為，應對我負連帶損害賠償責任25萬元整。

身為被跟監的受害者，我經歷焦慮恐慌、求醫服藥，審判過程中甚至還得承受對方律師質疑，說我既已知被跟監卻不立即處理，那就不能期待保有隱私，又說新光醫院是關係企業，由其出具診斷證明缺乏公正性。

那段時間人身自由被侵犯、飽受驚嚇所造成的陰影始終存在，我不願再有受害者遭受一樣的恐懼，因此我昨天把非法跟監的民事判賠罰金25萬元新台幣，全數捐給現代婦女基金會，希望能為「跟蹤騷擾防治法」的推動，盡一份心力。

民主得以運作需要有成熟的法治作為基礎，此案判賠的金額雖然不大，但對我而言是公理正義的彰顯，即便如國際通商法律事務所Baker McKenzie全球知名的跨國際企業、劉大律師，都須服膺於司法的判決。

吳欣盈將非法跟監的民事判賠罰金25萬元全數捐給現代婦女基金會，協助推動跟蹤騷擾防...
吳欣盈將非法跟監的民事判賠罰金25萬元全數捐給現代婦女基金會，協助推動跟蹤騷擾防治法，獲得感謝狀。圖／取材自吳欣盈臉書
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吳欣盈林知延現代婦女基金會
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