親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

獼猴太多還是人類侵門踏戶？談宏觀保育與微觀護生

信用卡想賺13倍紅利回饋 你得這樣刷

2019-09-11 12:36經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

儘管現金回饋現在幾乎已經成為信用卡的王道，但是仍有不少卡友喜歡紅利累積點數，因為回饋方式更多元，玉山銀行與Visa合作發行「玉山Only卡」，推出業界首創的「紅利倍多芬」全新會員禮賓制度，等級愈高紅利點數加碼愈多 ，最高可享13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2%。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡長期聚焦顧客需求，持續提升顧客用卡體驗，發展創新科技應用。從「玉山Only卡」的設計、「紅利倍多芬」的機制與玉山Wallet數位錢包的點線面布局，期望透過持續的金融創新，提供持卡人線上流暢的數位創新及線下暖心的金融體驗，共創更美好的生活。

玉山Only卡主打紅利點數回饋，信用卡優惠通路多為旅遊、休閒娛樂，如 UberEATs、EZTABLE、Agoda 、廉航、KKBOX 等消費。

有別於市場上多以固定比率回饋紅利點數，玉山這次獨家推出階梯式回饋機制的紅利倍多芬，透過五種不同顏色的寶石顯示會員等級，依累積消費升等 ，紅利點數每100點可折抵10元帳單金額，簡單累積回饋無上限。

玉山Only卡紅利倍多芬機制最誘人的地方在指定通路紅利點數最高13倍，回饋率約5.2%，要賺到13倍紅利回饋有門道，須為餐廳、國外消費和指定旅行社。

而且這還是一張隱藏版哩程信用卡，因為玉山Only卡紅利點數，除了可以折抵消費、轉換不同點數外，紅利點數也可以兌換亞萬、華航、長榮哩數；通常哩程信用卡都需要年費，但玉山Only卡首年免年費，只要用玉山帳戶自動扣繳卡費以及電子帳單，或是年度消費滿12次以上等條件，次年即可免年費，因此可說是隱藏免年費哩程卡。

玉山Only卡一般消費25元可累積紅利一點，如果在國外、指定旅行社、餐飲店消費，紅利加碼六倍回饋，回饋率約 2.4%；紅利點數每1000點可折抵 100元，算是目前市面上紅利回饋信用卡折現較高的。

由於這是一張新發行的信用卡，因次在2019年12月31日前申辦並核卡，紅利倍多芬可直接升級為第三等會員，會員周期為一年，以每12期帳單來計算，但要注意在會員周期間的消費，會影響持卡人下一周期的會員等級，比如在早鳥會員期間消費只有1萬7000元，那在早鳥會員權益結束後，會調成等級二的倍多芬會員。

玉山Only卡首創紅利倍多芬全新會員禮賓制度，最高可享13倍紅利點數加碼。圖/玉...
玉山Only卡首創紅利倍多芬全新會員禮賓制度，最高可享13倍紅利點數加碼。圖/玉山銀行提供
分享

玉山銀行紅利點數信用卡
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

國泰證9月投資氣象站：正向看待美元及黃金商品

2019-09-11 12:00

46％美國人退休不煩惱 全靠這一招懶人投資術

2019-09-11 11:00

永豐「汗水不白流」App揪團走路賺回饋 搶百萬刷卡金

2019-09-11 10:07

永豐主辦華立集團 太陽能電廠40億聯貸簽約

2019-09-11 09:49

傳有銀行喊撤資純網銀 顧立雄暴怒回嗆

2019-09-11 00:07

不動產呆帳提列 金管會暫不動

2019-09-11 00:07

土銀增資案 卡關

2019-09-11 00:06

合庫須現增 財部助力有限

2019-09-11 00:06

金管會送利多 銀行房貸、消貸業務量可增

2019-09-11 00:05

金價跌破1,500美元大關

2019-09-10 23:46

全球央行 扮金價撐盤要角

2019-09-10 23:42

三大原因 推升黃金需求

2019-09-10 23:42

櫃買推新規...子公司海外掛牌 將加強資訊揭露

2019-09-10 23:32

純網銀爭議 顧立雄不讓步

2019-09-10 23:31

純網銀爭議 兆豐銀：沒撤資問題

2019-09-10 23:25

期貨鉅額交易 四大目標

2019-09-10 23:24

金管會送利多 明年銀行資本適足率可望提升

2019-09-10 20:38

中國取消合格境外投資額度限制 瑞銀：眾外資翹首以盼

2019-09-10 20:13

櫃買家族攜手挺公益 送愛1919食物銀行

2019-09-10 18:59

兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12

國泰全國兒童繪畫比賽暨新世紀潛力畫展 徵件至9月30日

2019-09-10 13:15

哈日族鬆一口氣 日圓走弱至逾1個月低位

2019-09-10 13:13

「行」的安心 英國保誠人壽提供五類族群高CP值保障

2019-09-10 12:27

政府銀行挺中小企業列車到雲林 逾200家企業熱烈提問

2019-09-10 12:04

富邦證與第一社福基金會合作 採購烘焙禮盒當中秋贈禮

2019-09-10 10:26

同齡買保單因三因素而不同 富邦人壽檢百保箱上線

2019-09-10 10:17

美債利率倒掛 「CARS」四資產勝出　

2019-09-10 09:01

富邦三年到期亞洲美元債券基金 9月30日起募集

2019-09-10 08:28

貿易持久戰增添不確定性 美股建議逢回分批佈局

2019-09-10 08:25

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12

童年回憶掰掰 京華城鎮店之寶「BabyBoss」發布停業啟事

2019-09-11 04:45

家樂福第二批山竹明日上架 全台10分店買得到

2019-09-10 15:54

金價跌破1,500美元還有機會漲嗎？ 黃金王子：看Fed鴿不鴿

2019-09-10 16:12

南投旺來園區招商夯 微熱山丘將砸18億蓋智能化工廠

2019-09-10 17:10

傳有銀行喊撤資純網銀 顧立雄暴怒回嗆

2019-09-11 00:07

46％美國人退休不煩惱 全靠這一招懶人投資術

2019-09-11 11:00

Uber條款將延長緩衝期 Uber表示肯定

2019-09-10 18:16

外送平台熱戰 雙雄對決

2019-09-11 00:22

金價跌破1,500美元大關

2019-09-10 23:46

合庫須現增 財部助力有限

2019-09-11 00:06

CIP：風電國產化近100％

2019-09-11 00:12

金管會送利多 銀行房貸、消貸業務量可增

2019-09-11 00:05

外帶自取 明年餐點外送新戰場

2019-09-11 00:21

Uber條款將上路 交通部同意延長取締緩衝期

2019-09-10 17:43

鴻海深耕印度 擬用盧比結算

2019-09-11 00:21

聯發科5G闖通關 有硬仗要打

2019-09-10 23:35

純網銀爭議 顧立雄不讓步

2019-09-10 23:31

中華車三菱得利卡自排 搶創業商機

2019-09-10 14:31

接手偉創力長沙廠 比亞迪可望躋身手機代工大廠

2019-09-10 13:56

中國取消合格境外投資額度限制 瑞銀：眾外資翹首以盼

2019-09-10 20:13

搶救國產車！中華車總座：業者與政府達成初步共識

2019-09-10 19:12

土銀增資案 卡關

2019-09-11 00:06

工研院攜佳世達 攻醫療商機

2019-09-11 00:22

新款iPhone銷售 上看2億支

2019-09-10 23:32

金管會送利多 明年銀行資本適足率可望提升

2019-09-10 20:38

影／交部延緩Uber執法 計程車業者：要法律做什麼？

2019-09-11 09:34

鴻海擴大供應鏈 印度市場強打一條龍

2019-09-11 00:20

減稅提案多 財部要評估

2019-09-10 23:19

微熱山丘推多款中秋禮盒 成功搶食企業送禮商機

2019-09-10 20:08

搶台灣旅客 聯合航空推台北－舊金山特惠價

2019-09-10 20:32

台積電、日月光培育人才 攜手大學團隊

2019-09-11 00:11

貴婦百貨Bellavita董座梁怡敏：三年內營收要破百億元

2019-09-10 21:33

不動產呆帳提列 金管會暫不動

2019-09-11 00:07

拚智慧醫療 33項生醫技術公開

2019-09-10 23:38

長榮海運新船策略轉彎 全數訂造

2019-09-10 23:16

iPhone新機出貨看7500萬支 鴻海和碩業績待觀察

2019-09-11 12:08

新增產能大量開出 中石化看本業：苦日子還要2、3年

2019-09-10 17:12

華航將引進新飛機 今年要招募機師

2019-09-10 15:06

在陸台商所得匯出前...要先繳完稅

2019-09-10 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top