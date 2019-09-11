信用卡想賺13倍紅利回饋 你得這樣刷

2019-09-11 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



儘管現金回饋現在幾乎已經成為信用卡的王道，但是仍有不少卡友喜歡紅利累積點數，因為回饋方式更多元，玉山銀行與Visa合作發行「玉山Only卡」，推出業界首創的「紅利倍多芬」全新會員禮賓制度，等級愈高紅利點數加碼愈多 ，最高可享13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2%。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡長期聚焦顧客需求，持續提升顧客用卡體驗，發展創新科技應用。從「玉山Only卡」的設計、「紅利倍多芬」的機制與玉山Wallet數位錢包的點線面布局，期望透過持續的金融創新，提供持卡人線上流暢的數位創新及線下暖心的金融體驗，共創更美好的生活。

玉山Only卡主打紅利點數回饋，信用卡優惠通路多為旅遊、休閒娛樂，如 UberEATs、EZTABLE、Agoda 、廉航、KKBOX 等消費。

有別於市場上多以固定比率回饋紅利點數，玉山這次獨家推出階梯式回饋機制的紅利倍多芬，透過五種不同顏色的寶石顯示會員等級，依累積消費升等 ，紅利點數每100點可折抵10元帳單金額，簡單累積回饋無上限。

玉山Only卡紅利倍多芬機制最誘人的地方在指定通路紅利點數最高13倍，回饋率約5.2%，要賺到13倍紅利回饋有門道，須為餐廳、國外消費和指定旅行社。

而且這還是一張隱藏版哩程信用卡，因為玉山Only卡紅利點數，除了可以折抵消費、轉換不同點數外，紅利點數也可以兌換亞萬、華航、長榮哩數；通常哩程信用卡都需要年費，但玉山Only卡首年免年費，只要用玉山帳戶自動扣繳卡費以及電子帳單，或是年度消費滿12次以上等條件，次年即可免年費，因此可說是隱藏免年費哩程卡。

玉山Only卡一般消費25元可累積紅利一點，如果在國外、指定旅行社、餐飲店消費，紅利加碼六倍回饋，回饋率約 2.4%；紅利點數每1000點可折抵 100元，算是目前市面上紅利回饋信用卡折現較高的。