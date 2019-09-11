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挹注離岸風電商機 沃旭能源將在台發首檔綠色債券

2019-09-11 11:47經濟日報 記者陳美君╱即時報導

全球離岸風電領導廠商沃旭能源今（11）日宣布，為挹資「大彰化離岸風電計畫」，將在台灣發行以新台幣計價的首檔綠色債券，並選定法國巴黎銀行、台灣銀行、中國信託商業銀行及德意志銀行為承銷銀行團，其中法國巴黎銀行及台灣銀行擔任主辦承銷銀行，而中國信託銀行及德意志銀行為協辦承銷銀行，發行時程可能在今年底。

沃旭能源憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗，希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場發展，為離岸風電產業挹注大量資金，積極協助台灣落實離岸風電的建置目標。

沃旭能源於今年4月30日針對大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定。今年6月20日，沃旭能源與15家國內外銀行簽署為期5年總金額新台幣250億元的綠色循環融資案。

沃旭能源在台灣擁有「大彰化離岸風電計畫」東南、西南、東北、西北四座場址的獨家開發權，風場位於彰化外海離岸35至60公里處，總發電容量最高可達2.4GW。

沃旭已經通過遴選取得2021年900MW，並競標取得2025年920MW，總共1,820 MW併網容量。

沃旭也是台灣首座離岸風場─海洋風電的最大股東（持股35%），第二階段建造工程預計於2019年底前完工，將從現有8MW裝置容量擴增到128MW。

作為全球離岸風電領導者，沃旭能源已經建造超過1,200架風機，全球營運中裝置容量5.6GW，建造中裝置容量4.3GW（包括大彰化東南及西南第一階段風場計畫）。沃旭能源的目標是在2025年前於全球完成建置15GW離岸風電裝置容量。

離岸風電新台幣4G
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