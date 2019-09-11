46％美國人退休不煩惱 全靠這一招懶人投資術

2019-09-11 11:00 聯合新聞網 文章提供／遠見



勞保可能在七年後破產，已獲得監察院調查認證，讓台灣勞工一談到退休，就壓力爆表！之所以壓力大，不只因為勞保破產疑慮，更因大多數人，根本還沒啟動退休準備。

富蘭克林坦伯頓基金集團連續八個年度進行跨國調查「富蘭克林坦伯頓基金集團退休收入策略暨預期調查」（簡稱RISE），今年首度納入台灣，調查結果顯示台灣在儲蓄退休金進度、收入來源與永續性的表現都不如預期，差美國等國一大截。

此份調查顯示，台灣有超過八成的人對退休準備感到壓力，因為近半（46％）工作者根本還沒開始準備退休；就連即將退休的工作者，也有超過七成自認退休準備進度落後。

雖然美國也有近七成的人，覺得退休準備會帶來壓力，然而只約23％的工作者尚未開始準備退休金；另方面，有近半（46％）的工作者自認已具備（30年以上）的退休計畫（台灣僅約35％）。

為什麼美國人對退休較篤定？答案藏在這裡。當問到「退休後最主要的收入？」台灣前三大是「個人儲蓄」「勞退新／舊制」「投資利息收入」，但美國是「退休投資帳戶」（IRA、40lK等退休計畫所屬之帳戶），其次為「社會福利」，第三才是「個人儲蓄」。

美國勞工怎麼預備自己的退休生活？

也就是說，台灣人退休後大多花自己存的老本，美國人主要依靠退休金制度，對老後財務保障相對安心。究竟美國如何靠制度撐住勞工的退休生活？

「跟著人性走，退休金制度才能在不知不覺中，幫勞工滾大收益！」富蘭克林坦伯頓法人確定提撥（DC）資深策略師瑪麗貝‧葛拉芭赫（Mary Beth Glotzbach）接受《遠見》專訪指出，退休金制度的設計是一門「行為經濟」，像美國私人企業普遍參與的「401K計畫」，雖然不是強迫參加，但已有6700萬勞工參與、所屬的投資方案達56萬個。

整體而言，以401K為主的美國退休金確定提撥（defined contribution）計畫的資產規模已達八兆美元，20年來成長超過六倍。

401K之所以吸引勞工參與，是因為有獨到的制度設計。葛拉芭赫表示，2006年美國通過的「退休金保護法案」（PPA），引進幾個符合人性的設計，成為推進401K的動力，也改變了美國退休準備的樣貌。

首先，是「自動加入」（auto enrollment）。只要勞工沒有說「不」，就自動提撥薪資到401K計畫的帳戶中進行投資，截至2016年底，高達93％的勞工參加自動提撥方案。第二，是「自動增提」（auto escalation），一開始員工提撥的幅度不高、可能只有3％，但每年增加1％，直到上限（上限依各專案不同）。

葛拉芭赫曾估算，一位25歲年輕人，第一年提撥薪資3％到退休帳戶，而後逐年增加1％至上限10％，假設15年來固定年收入是5萬美元，投資績效比照2003～2018年S&P 500指數。結果，有自動增提的帳戶餘額將比沒有增提者，多出61％。

401K計畫中第三個制度是，將「目標日期基金」（Target Date Fund）列為預設選項，只要勞工沒有做出投資選擇，就自動將退休金投資在該類基金上。截至2016年，已有八成的401K計畫都將目標日期基金設為預設基金，該類基金已逾計畫總資產的兩成。

「目標日期基金是聰明的懶人投資！」她解釋，這種投資法基本上是自動導航，有專家團隊幫你操盤，隨著年齡增長、自動調降風險資產比重，就算放到忘記，退休資產也有保障。

台灣人較無中長期投資觀念，呼籲應開放勞退自選

當個懶人、放到忘記，就能無痛滾大退休金？

其實，台灣早在2005年就推動目標日期基金，但當時慘到收攤，因為台灣投資人根本沒有中長期投資的概念，一見高點就贖回、獲利了結，遭逢景氣亂流又不敢逢低進場。

即使2017年開始，目標日期基金在台灣捲土重來，相關基金在募資時表現都不錯、資產規模上達10億新台幣，但過了閉鎖期，一樣擋不住贖回潮。

「投資人不換腦袋，那就靠制度！」知道台灣推行「勞退自選」制度多年，卻一路卡關，葛拉芭赫建議，勞退自選可將目標日期基金設為預設選項，而且也應該簡化投資商品清單與機制，商品太多並非好事，會讓投資人不知從何選起。

其實，台灣的私校退撫儲金早在10年前開始套餐式的自選投資，並在兩年前啟動目標日期基金的近親「人生週期基金」，明年起將納為預設基金。反觀攸關600多萬人的勞退自選機制，卻一路卡關14年。

或許該換腦袋的是行政與立法單位，如何讓民眾不用花太多腦筋，當個懶人、傻瓜，就能有紀律地做到退休準備，將是突破「勞保要破產、勞退改不了」僵局的關鍵！

圖／富蘭克林坦伯頓法人確定提撥（DC）資深策略師瑪麗貝‧葛拉芭赫（Mary Beth Glotzbach）。富蘭克林坦伯頓基金集團提供 分享 facebook

（作者／林讓均 攝影／林讓均 本文出自2019.09.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）