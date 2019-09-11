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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

永豐「汗水不白流」App揪團走路賺回饋 搶百萬刷卡金

2019-09-11 10:07聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

永豐銀行推出「汗水不白流」App，整合個人穿戴式裝置或智慧型手機，記錄每日消耗卡路里的情況，並同步推出App揪團功能及活動，5人成團、正式開跑期間每人累計1萬卡路里以上，整體最高獎勵為100萬刷卡金，邀集全台民眾結伴運動，結合運動、生活與金融，實現走路都能賺回饋的生活應用場景。

永豐銀行消費金融處處長吳建毅表示，去年推出全台首張結合穿戴式裝置、可記錄卡路里的創新金融服務「永豐SPORT卡」，即起再推出「汗水不白流」App整合個人穿戴式裝置或智慧型手機。

吳建毅表示，下載「汗水不白流」App後，系統將自動串接Apple Health或Google Fit，授權成功將自動整合資料，卡友可直接帶著手機運動或可搭配個人穿戴智慧裝置（例如小米手環），將走路、跑步、騎自行車或各種運動所消耗卡路里的資訊，每日自動同步至「汗水不白流」App，詳實記錄個人的運動軌跡。

為鼓勵民眾運動、記錄健康，下載並註冊「汗水不白流」App即可抽運動手錶，並推出「揪團動次動　百萬獵人94你」活動。吳建毅表示，每5人1隊組團參賽，報名隊伍愈多獎金愈高，報名超過1000隊、達最高100萬元刷卡金；團隊正式開跑期間每人累計達1萬卡路里，即可獲獎金資格並依達標隊伍數量均分刷卡金。個人亦可參賽，於正式開跑期間累計達1萬卡路里抽全方位攝影機。

除鼓勵民眾運動外，永豐銀行表示，永豐SPORT卡將卡路里數結合消費、每月燃燒7000卡路里，指定通路享10倍再加碼7倍，相當於有7倍紅利，一般通路加碼也有12倍回饋。

為讓紅利使用更加靈活，「汗水不白流」App讓紅利變豐點（20點紅利＝1豐點＝1元），可自動折抵信用卡帳單、證券交易費或貸款利息等銀行交易費，也將規劃與保險結合，讓運動產生更大的外溢效果，賺到健康也省下費用。自8月15日起新撥款的信貸客戶，獨享豐點放大折抵利息（1豐點折抵2元）的優惠。

永豐銀行打造運動、生活與金融服務串接的應用場景，「汗水不白流」App正式上線 。...
永豐銀行打造運動、生活與金融服務串接的應用場景，「汗水不白流」App正式上線 。左起為永豐銀行消費金融處處長吳建毅、康健人壽副總經理涂莉娟、永豐銀行資深副總經理田文清、美安台灣總經理倪禎璐。圖／永豐銀行提供
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