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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

中秋連假外出機會多 金管會要求保戶服務不中斷

2019-09-11 09:58經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金融監督管理委員會今天表示，9月13日至108年9月15日3天中秋節連續假期，為加強保戶服務，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於中華民國產物保險商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，且請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間保持服務電話暢通。

金管會表示，連續假期民眾多返鄉或旅遊，為顧及保戶因旅行交通事故，及假期外出時間居家安全等保險相關事項之詢問、理賠之申請或保險附加的救援服務，例如道路救援、醫療等相關諮詢服務等需求，金管會業要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務或提供可處理緊急狀況之聯絡方式。

各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間服務電話一覽表已分別登載於金管會網站，以及二公會網站，中華民國產物保險商業同業公會網址、免付費服務專線0800-221-783，中華民國人壽保險商業同業公會網站，免付費服務專線0800-221-348。

保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。另為確保資訊安全無假期，金管會已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益之情事發生。

保險金管會連續假期中秋節
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