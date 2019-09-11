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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

兆豐中秋送暖捐贈30大箱物資 嘉惠480社福團體

2019-09-11 09:56經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

為響應資源共享、物資不浪費，兆豐銀行特別選在中秋節前夕舉辦「中秋有禮愛箱送」活動，號召同仁捐出家中閒置可用物品，透過贈物網媒合，轉贈給實際需要的社福團體，讓可用物資再次分享，傳遞愛心之餘，也能愛護地球，讓閒置的資源循環再利用。

本次兆豐銀行總處單位以及台北地區10家分行共同參加這次愛箱送的活動，總經理蔡永義於捐贈活動中表示，十分認同物資循環再利用的理念，透過媒合讓真正需要幫助的弱勢團體得到幫助，可謂一舉兩得，希望兆豐銀行這樣有意義的送暖活動每年持續舉辦。

兆豐的同仁們在繁忙的金融工作之餘熱情參與，短短三天，就裝滿30大箱的捐贈物資，也充分展現出兆豐銀行同仁爆錶的愛心以及行善的行動力。

本次活動募得的物資包括餅乾、麵條、童書繪本、玩偶、背包以及小家電等物品，將先經過保障弱勢就業的「贈物管家」整理分類後，以公開透明方式，經物資共享平台「贈物網」優先媒合全台480間社福機構或團體，視需求分配，將物資分享給真正有需要的人，避免愛心傾倒浪費。

除了「中秋愛箱送」活動，兆豐銀行每年都會舉辦「歲末關懷 兆豐送暖」活動，捐贈物資給急需關懷照護之社福公益團體，以善盡企業社會責任；每逢台灣農產品產銷失衡，兆豐銀行也都會採購包括香蕉、洋蔥、高麗菜、鳳梨及芭樂等農產品力挺農民，為台灣農業盡一份心力。

兆豐銀行舉辦「中秋有禮愛箱送」閒置物資捐贈活動，由蔡永義總經理（左）及李春香副總...
兆豐銀行舉辦「中秋有禮愛箱送」閒置物資捐贈活動，由蔡永義總經理（左）及李春香副總經理（右）代表將同仁的愛心，透過「贈物網」捐贈給弱勢團體。圖/兆豐銀行提供
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