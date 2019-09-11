永豐主辦華立集團 太陽能電廠40億聯貸簽約

2019-09-11 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



永豐銀行、中國信託、華南銀行統籌主辦，彰化銀行、兆豐銀行參貸的華立企業子公司國軒、詠佳、富鈞三家公司40億元聯合授信案，已成功完成募集，並舉行簽約儀式，由華立企業執行長張尊賢與永豐銀行總經理莊銘福代表銀行團共同主持。

永豐銀行表示，本聯貸案獲銀行團熱烈迴響，最終超額認購1.14倍，顯示銀行團對公司未來發展充滿信心。永豐銀行法人金融處副總經理林宏洋指出，永豐銀行致力於綠色金融發展，近年持續與綠(儲)電、綠能交通等綠色產業研擬各項金融服務模式，而太陽光電也是長期耕耘的成果。

永豐銀行持續推動綠色金融服務，呼應政府綠能政策，昨獲《卓越雜誌》頒發「最佳綠色金融貢獻獎」。至今（2019）年6月底，永豐銀行融資的太陽光電裝置容量已相當於1座核能機組，較去年底成長40.6%、光電裝置容量則成長34.1%；今年6月則再次發行綠色債券。

永豐銀行指出，華立集團聯貸案資金用途主要用於台灣太陽能電廠開發及建置所需，預計未來3年可於全台各地興建約1億瓦（100MW）的太陽能電廠，每年約可發電1.2億度，支應約3.3萬戶家庭用電並能減少約63480公噸碳排量，相當於246座大安森林公園的年吸碳量。

永豐銀行表示，華立集團持續深耕綠能產業，去年為成立50周年，在台灣從扮演關鍵原材料角色一直到產業整合及技術提供者，已成為全球最受推崇的企業之一。去年華立年合併營收達到529億元，成長率高達23%；合併稅後淨利14.89億元，每股稅後盈餘高達5.82元，表現非常亮眼。