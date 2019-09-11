新台幣開盤 貶值0.5分

2019-09-11 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天早盤以31.235元兌1美元，貶值0.5分開出。

新台幣昨天終場以31.230元兌1美元，升值2分作收，續創近一個高位，前次高貶為8月1日的31.182元；主要受惠於外資匯入力道支撐，起因是全球主要國家中央銀行均朝寬鬆方向前進，而中美貿易將展開續談，短期來看，風險稍減，避險情緒降溫，市場預期會有資金行情，先往亞洲新興市場布局，加上人民幣、韓元走升，帶動新台幣上揚。

今早新台幣開低之後，止貶轉升，目前來到31.215元價位，升值1.5分。