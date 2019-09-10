六大壽險前8月獲利1,271餘億元 終於超越去年成長1%

2019-09-10 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



六大壽險上月自結獲利全數出爐。其中南山人壽以8月稅後純益利62億元與累計1-8月自結獲利347.5億，奪下壽險業獲利金額雙冠王寶座。至於每股盈餘仍是國壽的4.88元排第一。六大壽險前八月總計獲利約1,271.72億元，終於追上前一年同期獲利1,259億元，年成長1.01%。

南山人壽自結前八月獲利較去年同期成長約56%，發言人陳正哲副總表示，獲利動能主要來自利息收入穩定成長，且8月掌握債市波動，實現資本利得，此外單月現金股利入帳約10-20億元，提存7億外匯準備金，餘額有105億元，同時8月底淨值亦已接近4000億元。

國泰人壽8月單月稅後純益為40.7億元，較上月的45.9億元減少，但年增93%；累計稅後盈餘284.5億元，僅次於南山人壽排第二高，年減約二成，累計今年前8月每股盈餘4.88元，每股盈餘居冠。上月獲利冠軍富邦人壽因股息減少至40億元，因此8月稅後純益僅賺42.97億元，雖年成長90%，還是排第二高，公司表示獲利動能來自穩健的投資績效表現，8月底淨值項下之未實現收益挩後純益約482.5億，較上月增加144.7億元 俗。累計前8月稅後純益256.4億元，排第三高。截至8月底的合併淨值約3,386億元，同時外匯準備金8月增加約20億元，累計餘額為142億元。

台灣人壽8月稅後純益28.93億元，累計前八月134.39億元，擠下新壽與中壽，搶進獲利第四高，每股盈餘3.07元站上第二高。其中8月現金股8億餘元，此外債券與基金（含ETF）的處分與評價利益增加，也貢獻獲利一半。累計今年前八月，普通股的現金股利收入60幾億元，來自ETF、共同基金等股權類商品的現金股利收入也有20幾億元，合計80幾億元。

中壽8月單月稅後獲利17.4億元，累計1~8月稅後盈餘為122.9億元，年成長19.55% ，每股盈餘2.97元，現金股利8月份約15-16億元入帳，8月底淨值已逾1,400億元，創下歷史新高紀錄，新壽單月獲利10.16億元，來自現金股利貢獻仍有19億元，累計今年前8月已領了141.34億元的現金股利，原本預估還有10億多元的股利會進帳，但隨著資本市場波動可能加劇，未來會採波段操作，未必一定領股利。累計獲利126.03億元，僅排第五。合計六大壽險單月獲利為202.16億元，累計前八月為1,271.72億元。