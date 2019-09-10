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房市利多 金管會送禮放寬銀行資本規定

2019-09-10 20:59經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

不動產及銀行大利多，金管會今天宣布，房貸風險權數將改依貸款成數計算，有助降低風險權數，資本適足率將因此上升，有助減少增資壓力，銀行更願意承作相關業務。

金管會主委顧立雄今天與媒體茶敘時表示，房貸依貸款成數計算風險權數計算規定，從明年下半年上路，約自明年第三季起適用。

業者表示，風險權數愈低，計算出來的資本適足率就愈高，銀行資本成本降低，可減少資增壓力，讓銀行更願意承作相關業務，包括不動產業、民眾未來跟銀行借房貸，相對可拿到比較好的授信條件。

我國現行住宅貸款的風險權數，主要分自用35%與非自用75%；而巴塞爾委員會之最新規定，則是一律依房貸成數計算風險權數，從2022年實施。

國際規定分兩大類，級距多達六級，自用依序是20%、25%、30%、40%、50%、70%；非自用是30%、35%、45%、60%、75%、105%。

銀行認為，國內多數房貸成數落在六到八成，依國際新規，自用貸款成數六到八成，適用的風險權數是30%，比國內現行規定35%低，希望能跟進國際規定。尤其最近金管會推動系統性重要銀行，加重大型銀行增資壓力，業者建議聲浪更大，並希望提前上路；而金管會今天的宣布，時程等於大幅提前。

房貸金管會
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