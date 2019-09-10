豐原太平洋百貨28週年慶 回饋高達17％

2019-09-10 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



豐原太平洋百貨28週年慶，將於9月13日熱鬧登場，有別於以往週年慶總是較晚開打，今年首發9月13日至17日共5天開放預購搶鮮客，9月19日至10月20日正式開打，整整32天回饋最高達17%。

另外，還有特別訂製款的卡友禮，以及超豐富活動，週週都有驚喜。豐原太平洋百貨今年提撥5,000萬元促銷預算，預計週年慶要衝刺4.8億元業績，比去年同期成長約3%。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，今年週年慶依然有大家最期待的化妝品區滿3,000送300、全館滿5,000送500；首四日(19日至22日)祭出中區獨家最優惠的吉利卡友滿3萬送600、滿5萬送1,500，買越多送越多。

另外，除化妝品區刷國泰世華信用卡單筆滿8,800加送100外，針對高額VIP還給予最優回饋，只要持吉利卡並刷國泰世華信用卡滿10萬就送3,000，30萬還送1萬。

林幽蘭說，豐原太平洋百貨身為在地人親切的好鄰居，針對今年週年慶特別訂製的卡友禮涵括食、衣、住、行，每週都有新鮮貨，不惜成本希望藉此讓生活更添趣味及質感。

9月19日至22日雙重卡友來店禮，分別是全館單筆滿2,000就能獲得的「棉麻文青置物籃」、國泰世華單筆刷卡滿500可享「雅痞陶瓷彈蓋水瓶」，可說是中區門檻最低、回饋最高的禮品。

若是平常喜愛戶外活動的消費者，9月26日至29日全館單筆消費滿500加價199元可獲得「單寧風露營摺疊椅」；不想讓雨天打壞自己穿衣品味，10月3日至9日全館單筆消費滿1,000加價99元可得「時尚透明風雨衣」。

10月10日至13日全館單筆消費滿2,000元，可獲得「簡約伸縮購物袋」；10月16日至20日國泰世華單筆刷卡滿500元，可得陪伴眾人成長的美人魚訂製款「快樂野餐墊」。

另外，今年28週年慶，在美人魚鐘廣場舉辦的一系列活動也相當精彩，除了9月19日開幕舞獅同歡慶外，22日海洋寶貝造型秀、28日海洋寶貝爬爬樂、10月5日缺席舞團奇幻之夜、10日百人國慶大比拚、12日太平洋舞蹈大賽、19日太平洋之星歌唱大賽等。