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兆豐喊撤資純網銀 顧立雄暴怒回嗆

2019-09-10 20:08經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

網銀執照才發出一個多月，卻傳出國家隊將來銀行的第二大股東兆豐銀想撤資，原因是金管會以金金分離為由，反對兆豐銀派銀行經理人擔任純網銀董事。金管會主委顧立雄今（10）日強硬回應：「銀行抱怨所以我就要接受，我不太能理解這個邏輯是什麼。」

兆豐銀金管會網銀
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