櫃買家族攜手挺公益 送愛1919食物銀行

2019-09-10 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心號召櫃買家族上櫃、興櫃公司共同愛心募集123萬餘元、16,450公斤白米及其他愛心物資，透過捐贈1919食物銀行幫助經濟弱勢及陷入急難的家庭，並於9月10日舉辦捐贈典禮。

櫃買中心總經理李愛玲表示，自2013年起櫃買中心已經連續七年支持1919食物銀行，每年也一直獲得內部同仁的熱烈響應，為更積極發揮櫃買中心的公益能量，自2015年起邀集上櫃、興櫃公司一起響應這有意義的公益活動。今年更擴大吸引精華光學等21家櫃買家族公司熱烈響應。櫃買中心希望資本市場能秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，幫助社會上更多需要幫助的弱勢團體；更希望透過此活動能拋磚引玉，喚起更多企業及員工一同幫助及關懷社會弱勢家庭，共同傳遞幸福與愛到台灣各個角落。

櫃買家族代表精華光學經理翟大鈞表示，該公司成立30餘年來，向來秉持著在地生產，在地札根的企業社會責任，近年來也積極參與協助台灣在地小農的捐助計畫，送愛1919食物銀行活動相當有意義，日後也將持續參加這項活動。

食物銀行總監張謙方表示，1919食物銀行成立宗旨在達成聯合國永續發展目標中消除飢餓、消除貧窮、保育海洋資源與促進責任消費等目標，本次活動即為結合社會需要，避免食物浪費，並促進社會責任消費。

現場也邀請1919食物銀行受贈代表張志城分享他獲得1919食物銀行協助的經驗，重新找回人生方向，並成為助人志工回饋社會的勵志故事，場面溫馨感人。最後，由1919食物銀行致贈感謝狀給這次熱心參與的櫃買中心與櫃買家族公司，表達最誠摯的謝意。