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直播／馬、韓沒同框 北市挺韓造勢馬英九10分鐘快閃

雙美8月營收5,380萬元 7、8月皆創單月新高

2019-09-10 18:28經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

雙美（4728）今（10）日公告營收，8 月營收 5,380 萬，而7 月營收 5,652 萬，皆創歷史單月新高紀錄，累積至 8 月營收總額為 3.6 億元，年增101.8%。雙美表示，公司並無因新派總經理而對營運影響，實為對公司發展之最好策略，未能理解大股東典華所言之不當性。

雙美重申，中國戰略布局的重要性與成長潛能，為深耕中國市場與加速市占率布局，由林泉源董事繼續深耕中國市場專任中國區總經理，另聘任李宣進先生為台灣總經理，協助台灣建廠之進行，期以雙軌方式，加速與強化中國、台灣與海外網絡的布局與連結。

而據公司內部知情人士表示，蔡董事長對於林總經營一直予以肯定與支持，自金可入主後，運用團大陸資源協助營運拓展，也在全體同仁與林總努力下，而有今日雙美的成績，這是一場群體努力成果，絕非單一因素所能完成。因此，雙美嚴正回應，林總職務調整乃對於林總的肯定，以中國佔雙美近 9成營收來看，若如市場派撤換所言，理當同步解除中國一職，安排其他人選，此一表態實矮化林總經理的格局，公司深表遺憾。

依大股東典華提請招開股東會之訴求與正當性，公司表示，已提請司法程序，靜待法院審理。公司派釋出善意，希望回歸董事會議協商，呼籲市場派，若真心拓展醫美業務、提升股東權益，與創造正面效益，應放下一己之見，回歸董事會機制，以公司發展與全體股東利益最大化為考量，共同攜手合作，共創雙贏。否則汲汲經營權爭奪，不僅耗費市場資源與更有礙公司增長與競爭力。

股東會營收經營權
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