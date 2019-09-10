本土最大健身中心品牌柏文 8月營收再創新高

2019-09-10 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



本土健身中心最大品牌柏文 (8462)今 (10)日公布8月營收3.08億元，年增13.4%，再創單月新高。該公司第4季將再有台北市健康廠及新北市新設據點加入營運，營收、獲利可望繼續上攻。

柏文表示，從8月營運狀況來看，主要受益新據點台中市文心南廠正式開幕，以及去年下半年和今年上半年各有三處廠館投入營運的效益持續發酵，進而推升「休閒運動及娛樂服務收入」、「運動保健服務收入」和入會費均明顯增加。

依該公司公布8月營收為3.08億元，年增13.4%、月增3.7%；累計今年前八月營收為23.21億元，年增22.3%。柏文今日上漲0.5元，收233.5元。

柏文並指出，截至8月底為止，「健身工廠」合計有43處營運據點，會員人數正式突破20萬人。展望第4季，尚有台北市健康廠及新北市新設據點加入營運，可為營運再增添新成長動能。

而看好台灣健身產業產值近6年平均有20%的成長幅度，該公司同時也正積極啟動後續展店計劃，明年新據點集中在中、北部地區，打算再增加6至8個廠館。

另外，針對近年來健身中心業界陸續發生許多消費糾紛，柏文自9月1日起把預收健身教練課程款項的50%交付玉山銀行信託，藉此保障會員權益，市場預期將有助產生吸客效益。