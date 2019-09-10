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這家銀行讓顧立雄怒了 純網銀撤資威脅金管會堅不讓步

2019-09-10 18:10經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

網銀「金金分離」的線如何劃，引發爭議，純網銀股東甚至揚言撤資，金管會主委顧立雄今（10）日與媒體茶敘時，明確提出三大原則；並表示，「現在的問題是兆豐一再說一定要派銀行的人」，這點他無法接受。

顧立雄說，純網銀董監事兼職處理原則，要回到銀行負責人資格條件規定，金管會經過討論後，提出「推定無利益衝突」、「有利益衝突」、「推定有利益衝突」三大原則。

第一，在「有利益衝突」部分，純網銀董、總必須專任，而且董事長不可兼任總經理。

本國銀行及外國銀行（集團在台有銀行據點）辦理與轉投資純網銀所營業務相同的業務部經理人，也不得兼任純網銀董監事，例如銀行的電子金融業務部、信託業務部經理人，就不能兼任純網銀董監事。

第二，「推定無利益衝突」，包括本國銀行非業務部門經理人，例如資安、法務、財務部門經理人等，可兼任純網銀董監事。

第三，「推定有利益衝突」，包括本國銀行董監事，及本國銀行辦理與轉投資純網銀所營業務不同的業務部門經理人。

例如有純網銀不發信用卡，那麼銀行就可派信用卡經理人，並向金管會舉證說明不具利益衝突，並出具聲明，金管會會個案審酌。

顧立雄接著說，「現在的問題是兆豐一再的說，一定要派銀行，反過來問，那不就派金控就好了？」記者提問是否因為兆豐覺得銀行比較了解業務？顧立雄回答：「無法適切地評論。」記者再追問「所以你無法接受？」他說：「我的表情就如你所說，我無法接受。」

至於外傳兆豐銀說要撤資？顧立雄表示，「通過設立許可，最後不論那個團隊要成立公司，進而申請營業，都有一定流程，若最後沒來就沒來，我們會再跟純網銀溝通。」

記者問道是否不樂見撤資？顧立雄表示，他沒有評論，「是人家拿錢出來」；不過他強調，「要換大股東要我們同意。」

金管會希望換大股東或不設了？顧立雄說，純網銀通過許可，都希望未來能繼續走下去，「但不是從我荷包拿錢，這個要尊重他們（兆豐）。」

網銀顧立雄兆豐銀
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