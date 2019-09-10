股息入帳高峰已過 國泰金前8月每股賺3.56元排第二

2019-09-10 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



股息入帳高峰已過，國泰金今（10）日下午公布上月自結獲利數字，其中金控8月單月稅後純益67億元，較上月的74.6億元億元略減，但跟去年同期51.2億元，年成長30%；累計1~8月稅後盈餘483億元，每股盈餘3.56元，居金控每股獲利第二高，較去年同期524.2億元，年減7.8%。

其中子公司方面，國泰人壽8月單月稅後純益為40.7億元，較上月的45.9億元減少，但高於去年單月的21億元；累計稅後盈餘284.5億元，較去年期的358億元，仍然減少約二成，累計今年前8月每股盈餘4.88元。國泰人壽表示，本月外匯避險操作得宜， 投資績效穩健，淨值持續增加，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，8 月FYP金額為142億元、FYPE金額為71億元，FYPE為業界第一。

另一獲利引擎國泰世華銀行方面，8月稅後純益23.4億元。累計1~8月稅後純益為175.7億元，每股盈餘為1.78元。國泰金表示，國泰世華獲利表現穩健。

8月持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

其他子公司方面，國泰產險8月份個體簽單保費16.4億元，穩居市場第二。國泰證券各項業務穩定推展，8月稅後淨利8,604萬元。 國泰投信各項業務穩定推展，8月稅後純益6,149萬元。